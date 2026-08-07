Por: EL PILON SA

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Gustavo Petro oficializó su salida de la presidencia de Colombia este 7 de agosto, tras finalizar su periodo de cuatro años como jefe de Estado. El cierre de su administración se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en Bogotá, acompañado de sus hijos Antonella y Nicolás, así como de varios miembros de su Gobierno, en un acto con honores militares. Este evento simbólico antecede la posesión de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia para el periodo 2026-2030 en una ceremonia programada para horas más tarde en la Arena Universidad Santiago de Cali (USC).

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Antes de abandonar la sede presidencial, Petro expresó su agradecimiento a los trabajadores del Gobierno y al personal de la Casa de Nariño, destacando la labor de quienes lo acompañaron durante su gestión. En sus palabras, dejó un mensaje de fraternidad y reconocimiento: “Un abrazo fraternal a todas y todos los trabajadores del Gobierno y al personal que me cuidó y me atendió”, como se difundió en sus canales oficiales.

Su despedida también incluyó una imagen significativa: una fotografía desde la oficina presidencial junto al cuadro de Simón Bolívar, a quien Petro denominó su “compañero de luchas”. Esta postal fue utilizada por el mandatario saliente para cerrar su ciclo en el poder, ratificando el simbolismo histórico que para él tuvo Bolívar durante su mandato. De acuerdo con la información publicada por la Presidencia de Colombia y en las propias redes de Petro, el acto estuvo cargado de gestos personales más que de protocolos extensos.

El mandato de Petro, líder del movimiento político conocido como Pacto Histórico, marcó la historia nacional al ser el primer presidente de izquierda elegido en Colombia. Su tiempo en la jefatura del Estado fue caracterizado por una agenda de reformas políticas y sociales que generó debates y dividió opiniones. Según la información conocida, Petro optó por no ofrecer un discurso formal de despedida a los colombianos, diferenciándose así de otros expresidentes. Asimismo, anunció que mantendrá su actividad política y ejercerá oposición al gobierno entrante.

La transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella también presentó circunstancias atípicas. No se registró una reunión directa entre ambos para la transferencia de poder. Además, el presidente electo comunicó su decisión de no emplear la Casa de Nariño como su principal lugar de trabajo, según los datos disponibles al cierre de esta nota.

¿Por qué Gustavo Petro decidió no dar un discurso de despedida en la Casa de Nariño?

De acuerdo con la información suministrada, Gustavo Petro optó por una salida discreta de la presidencia, sin pronunciar un discurso formal ante la nación. En su lugar, difundió mensajes de agradecimiento por medios oficiales y redes sociales, marcando una diferencia respecto a otros exmandatarios que sí realizaron actos protocolarios de despedida desde la Casa de Nariño.

¿Cómo fue la transición presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella?

La transición entre Petro y De la Espriella se caracterizó por no incluir una reunión personal para el traspaso del poder. Además, se conoció que el presidente entrante no usará la Casa de Nariño como el centro principal de sus actividades, lo que añade un matiz singular al tradicional cambio de Gobierno en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.