Javier Milei y Abelardo De La Espriella protagonizaron uno de los encuentros que más llamó la atención previo a la posesión presidencial en Cali este viernes 7 de agosto. El mandatario argentino llegó hasta el lugar de la ceremonia y fue recibido por el nuevo presidente colombiano con una” particular frase.

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“Viva la libertad, carajo”, fue lo primero que le dijo De La Espriella a Milei al encontrarse con él. El presidente argentino, por su parte, le respondió “Vamos, tigre”. Los dos mandatarios posteriormente se dieron un fuerte abrazo, en un momento que quedó registrado en video.

Milei había llegado a Cali en la noche del jueves 6 de agosto acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia argentina, y el canciller Pablo Quirno. El mandatario fue uno de los primeros jefes de Estado en arribar a la ciudad para acompañar el cambio de Gobierno.

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La ceremonia reunirá a varios líderes internacionales, entre ellos el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el político chileno José Antonio Kast; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el rey Felipe VI de España y Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos.

El encuentro entre Milei y De La Espriella se produjo en medio de una jornada que marcó un hecho inédito para Colombia: por primera vez una posesión presidencial tendrá como escenario una ciudad diferente a Bogotá. La ceremonia se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, como parte del mensaje de descentralización planteado por el nuevo mandatario.

Antes del acto de posesión, Milei también tuvo reuniones de alto nivel en Cali. El presidente argentino se encontró con Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y posteriormente sostuvo una reunión bilateral con De La Espriella.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.