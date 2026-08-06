Una delegación de 12 funcionarios de Estados Unidos ya está en Cali para acompañar a Abelardo De La Espriella durante su posesión presidencial este viernes 7 de agosto. El grupo está integrado por figuras de alto nivel de distintas entidades del Gobierno estadounidense.

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Entre los asistentes se encuentran Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara por Florida; Gregory Meeks, congresista demócrata por Nueva York; Todd Blanche, fiscal general interino y subsecretario del Departamento de Justicia; Terrance Cole, administrador de la DEA, y Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP).

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A su llegada a Cali, Blanche fue el encargado de hablar en nombre de la delegación estadounidense y destacó la importancia de la relación entre ambos países. “Estamos honrados y privilegiados de estar aquí en Cali. También estamos emocionados por lo que esperamos sea un gran recambio, una gran asociación entre los Estados Unidos y Colombia”, afirmó.

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El funcionario también manifestó su expectativa por la ceremonia de posesión que se llevará a cabo este viernes en el Arena USC, escenario escogido para el acto en el que De La Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de Colombia.

La presencia de funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA, la oficina antidrogas y el Congreso de Estados Unidos le da un peso especial a la delegación que acompañará al nuevo mandatario colombiano durante el cambio de Gobierno.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.