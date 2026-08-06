El Gobierno de Gustavo Petro termina con un capítulo en el que varias mujeres ocuparon posiciones de enorme poder político, aunque también quedaron envueltas en algunas de las mayores controversias de la administración. Casos como los de Verónica Alcocer, Laura Sarabia, Irene Vélez, Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Vanessa Cortés convirtieron sus nombres en protagonistas permanentes del debate público.

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Ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella dice llegar con una apuesta distinta: un gabinete ministerial completamente paritario, integrado por nueve hombres y nueve mujeres. Sin embargo, más allá del equilibrio numérico, el verdadero reto será demostrar que esas designaciones pueden traducirse en resultados en áreas especialmente sensibles para el país.

Entre las mujeres con mayor experiencia aparece Viviane Morales, quien asumirá el Ministerio de Educación. La exfiscal general y exembajadora tendrá una de las tareas más complejas del nuevo gobierno: enfrentar la discusión sobre la financiación de la educación superior, impulsar una reforma al sistema universitario y definir el futuro del Icetex, uno de los temas que más divide a estudiantes y al sector educativo.

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En Transporte estará Elsa Noguera, quizá la funcionaria con mayor recorrido administrativo del grupo. Exalcaldesa de Barranquilla, exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de buena parte de las obras de infraestructura que De la Espriella prometió durante la campaña.

Otra de las carteras estratégicas será Minas y Energía, que quedará en manos de María Nohemí Arboleda Arango. La ingeniera eléctrica dirigió durante años XM, operador del sistema eléctrico nacional, y llega con el desafío de garantizar la estabilidad energética del país en medio de las advertencias sobre un posible desabastecimiento.

Uno de los nombramientos que más debate generó fue el de Ana María Vesga Gaviria en Salud. La exdirectora ejecutiva de Acemi, gremio que reúne a las EPS, tendrá que liderar la recuperación de un sistema que enfrenta una profunda crisis financiera y de atención a los pacientes, además de responder a las críticas por su cercanía con el sector asegurador.

El Ministerio de Trabajo estará dirigido por Natalia López Fuentes, abogada con experiencia en la Defensoría del Pueblo y en el propio Ministerio de Trabajo. Su reto será impulsar políticas de empleo y formalización laboral en un momento de desaceleración económica.

En el Ministerio TIC estará Alexandra Falla Zerrate, reconocida por su trabajo al frente de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Aunque su trayectoria ha estado ligada al sector cultural, ahora deberá liderar asuntos como conectividad, transformación digital y modernización tecnológica del Estado.

La cartera de Culturas quedó para Paola Holguín Moreno, exsenadora y una de las figuras políticas que rompió con el Centro Democrático para respaldar a De la Espriella. Su principal desafío será convertir un ministerio altamente politizado en un espacio de fortalecimiento cultural con alcance nacional.

(Vea también: Le llegó la hora a De la Espriella y el reloj empezará a correr con sus promesas de seguridad)

En Deporte estará Juliana Gutiérrez, administradora de empresas y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Más allá del peso político de su apellido, tendrá la responsabilidad de fortalecer el alto rendimiento, apoyar el deporte regional y ampliar el acceso de los jóvenes a programas deportivos.

Finalmente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será liderado por Claudia Benavides Salazar, ingeniera industrial seleccionada mediante el Banco de Talentos impulsado por el presidente electo. Sin antecedentes políticos, representa la apuesta más técnica del gabinete y tendrá el reto de fortalecer la investigación, la innovación y la articulación entre universidades, empresas y Estado.

El contraste con el gobierno saliente es inevitable. Mientras los últimos cuatro años estuvieron marcados por constantes controversias alrededor de varias de sus principales figuras femeninas, las nueve ministras de De la Espriella llegan con un desafío diferente: que sus nombres terminen asociados a la gestión y los resultados, más que a los escándalos políticos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.