De las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, el llamado Estado Mayor Central (EMC), De la Espriella emplazó a alias ‘Antonio Medina’, jefe del frente 28, y a otros mandos medios como los alias ‘el Ruso’ o ‘Alemán’, ‘Chapolo’, ‘Bleiner’ o ‘el Viejo’, ‘el Enfermero’ y ‘Piolín’. A todos ellos les dio 10 días para entregarse.

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En varias de sus intervenciones, De la Espriella también ha exigido la entrega inmediata de jefes del Eln como alias ‘Saul’ o ‘Manuel’ (en los Llanos Orientales), alias ‘Malverde’ o ‘Jesús’ (del frente ‘José David Suárez’), y en Santander, alias ‘Volkswagen’ y alias ‘Zorrillo’. Del ‘Clan del Golfo’, amenazó a alias ‘Mauricio’ o ‘Chepe’, alias ‘Ronald Ratón’. Y del Eln a alias ‘Alfred’, entre muchos otros. A todos les dijo: “Los voy a cazar como alimañas”.

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Fueron tan firmes sus palabras y tal la convicción con que las pronunció que el país tuvo la sensación de que lo único que estaba haciendo falta es que asumiera el poder. En algunas ocasiones, incluso, dejó en el aire la idea de que tendría ya un plan en marcha para neutralizar a los señalados. Para la comunicación política estuvo muy bien. Pero ahora, como presidente de la República en ejercicio, está en el terreno de las acciones.

El reloj empezó a correr para que De la Espriella aterrice su idea de seguridad en esa Patria Milagro que ofreció, y que parte del argumento central de que el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país. También arranca desde otra premisa: la de que “con los criminales no habrá negociación”.

Si no consigue en su primer mes de gobierno la entrega, la captura o el abatimiento de uno o algunos de los delincuentes que amenazó, provocará una enorme presión en su contra porque sus promesas son recientes y se trata de ofertas para aliviar una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la de la seguridad.

Esta tarea que él mismo se impuso puede estar, en términos de popularidad, al nivel de otras de carácter estratégico como destruir las 330.000 hectáreas de coca que hay en Colombia, valiéndose de todas las herramientas que permite la ley y la tecnología con fumigación aérea, erradicación manual, persecución a los capitales de los narcotraficantes, la extinción de dominio exprés, la sustitución de cultivos y la extradición.

El cumplimiento de la promesa de De la Espriella contra los cabecillas de la delincuencia será también la puerta de entrada (la carta de presentación, si se quiere) o la base de otras propuestas de seguridad como recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos, destruir economías ilegales, recuperar el sistema carcelario, y fortalecer la inteligencia, la justicia y la judicialización.

Los golpes puntuales contra los delincuentes señalados serán asimismo un termómetro para medir otras iniciativas como la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión (seguridad en el barrio), la activación de la denominada Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas, y la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, cuyas acciones contarán con todo el respaldo del mandatario.

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Las serias advertencias que el candidato y después presiente electo les hizo a jefes de la delincuencia deben ahora ser materializadas por el presidente en funciones. Hizo una apuesta muy alta desde bien temprano en múltiples escenarios, y ahora debe honrar su palabra.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.