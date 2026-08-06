Abelardo de la Espriella asumirá el poder este viernes, 7 de agosto, en Colombia y desde ya surgen interrogantes y curiosidades en torno a lo que serán los costos del nuevo Gobierno y hasta los salarios que tendrán los cargos más altos.

Sigue a PULZO en Discover

El más importante es el del presidente. Según la normatividad vigente para este 2026, el salario que recibirá De la Espriella superará los 52 millones de pesos, monto que podrá ir al alza cada año según la actualización que se hace anualmente por decreto.

(Vea también: ¿Cuánto ganará de sueldo José Manuel Restrepo? Este será su nuevo salario como vicepresidente)

La ley establece que el salario del presidente esté compuesto por los siguientes rubros:

Lee También

Concepto Valor aproximado Asignación básica $12.000.000 Gastos de representación $22.000.000 Prima especial de servicios $16.900.000 Total mensual estimado Más de $52.000.000

El salario de Abelardo de la Espriella vs. el de Donald Trump y Javier Milei

En los Estados Unidos, la compensación del presidente de la República está fijada por ley federal en el Título 3 del Código de EE. UU. (Sección 102). El salario bruto anual de la dignidad presidencial se mantiene congelado en $400.000 dólares al año (aproximadamente $33.333 dólares mensuales), una cifra establecida por el Congreso norteamericano en 2001. A este monto se le adiciona una asignación anual de $50.000 dólares para gastos operativos no impositivos, $100.000 dólares para viajes no deducibles y $19.000 dólares para entretenimiento formal.

En el caso de Argentina, el sueldo de Milei está sujeto a los decretos y escalas salariales del Poder Ejecutivo Nacional. Tras los ajustes y congelamientos impulsados bajo la política de austeridad de su gestión (“Motosierra”), la remuneración bruta del presidente Javier Milei se sitúa en torno a los 4 millones de pesos argentinos mensuales (lo que equivale aproximadamente a un rango de $3.500 a $4.200 dólares mensuales, dependiendo de la cotización del dólar oficial o financiero de la fecha).

(Vea también: Javier Milei confirma su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia)

En contraste, el salario del nuevo presidente de Colombia será de poco más de 16.300 dólares mensuales, la mitad del presidente Trump (33.300 dólares al mes), pero casi 4 veces lo que gana Milei en Argentina.

Abelardo de la Espriella no recibirá su salario como presidente en Colombia

Más allá de las cuentas, desde la campaña el nuevo jefe de Estado colombiano expresó su intención de no aceptar el salario como presidente, entre otras cosas, porque no lo necesita y su fortuna le da para vivir sin ese ingreso.

Consultado por Blu Radio durante la campaña, el entonces candidato de la Espriella afirmó sobre su salario: “No, no voy a aceptar el sueldo. No quiero el sueldo. No lo voy a recibir”. Además, dejó claro que se desvinculará de cualquier beneficio económico que representa el cargo más importante del país, que asume desde este 7 de agosto.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.