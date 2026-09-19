El Día del Amor y la Amistad es una de las temporadas en las que aumentan las compras de regalos, reservas y promociones, pero también puede convertirse en una oportunidad para los delincuentes. Por eso, antes de pagar por un producto que aparece con un precio demasiado atractivo o ingresar a un enlace recibido por mensaje, conviene revisar algunos detalles que pueden revelar una estafa. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomienda verificar la identidad del comercio, las condiciones de compra, los tiempos de entrega y los métodos de pago.

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Una de las principales recomendaciones es comprar directamente en las páginas oficiales de los comercios y evitar enlaces que lleguen por correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales. La Superintendencia Financiera advierte que el phishing, el smishing y el vishing son modalidades utilizadas para suplantar empresas y entidades con el propósito de obtener información personal o financiera.

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Antes de entregar los datos de una tarjeta o hacer una transferencia, también es importante comprobar quién está detrás de la oferta. La SIC señala que los comercios electrónicos deben proporcionar información que permita identificar al vendedor y sus datos de contacto, además de explicar claramente las características del producto, el precio total, los métodos de pago, los tiempos de entrega y las condiciones de la compra.

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Otro punto clave es desconfiar de promociones que presionen al comprador para pagar de inmediato. Si una oferta llega mediante un enlace inesperado, lo recomendable es no ingresar desde ese mensaje y buscar por cuenta propia la página oficial del establecimiento. La Policía también aconseja evitar pagos o giros anticipados cuando no existe certeza sobre el vendedor y utilizar plataformas y canales de pago reconocidos.

La seguridad también depende del dispositivo desde el que se hace la compra. La Policía recomienda mantener actualizados el sistema operativo y los navegadores, descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y utilizar contraseñas seguras. Además, advierte sobre los riesgos de hacer transacciones desde redes Wi-fi públicas, especialmente cuando se van a ingresar datos bancarios o información sensible.

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Finalmente, si después de una compra aparece un cobro extraño, se detecta una página falsa o se entregaron datos financieros a un tercero, es importante actuar rápidamente y reportar el caso. La Superintendencia Financiera señala que las víctimas de fraude pueden acudir a los canales oficiales de su entidad financiera y presentar la denuncia ante la Policía Nacional, a través del CAI Virtual, o ante la Fiscalía. Así, una celebración que suele estar acompañada de promociones y compras digitales puede afrontarse con mayor precaución.

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