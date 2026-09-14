En medio de los movimientos en las empresas en Colombia, Amor y Amistad se perfila como una de las fechas de mayor movimiento económico para el segundo semestre en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Las expectativas de los centros comerciales apuntan a un incremento en ventas y tráfico de visitantes, impulsado por el consumo de regalos y por categorías como gastronomía, moda, tecnología, entretenimiento y accesorios.

La fecha también se consolida como una oportunidad para crear experiencias alrededor del encuentro entre parejas, familias y amigos.

En Titán Plaza, la expectativa es alcanzar un crecimiento cercano al 30 % en las ventas de sus establecimientos y superar los 380.000 visitantes durante el fin de semana, con un ticket promedio de $ 500.000.

Lee También

Plaza Imperial estima un aumento de entre 20 % y 25 % en ventas y un crecimiento del 20% en visitantes frente a un fin de semana habitual.

Plaza de las Américas, por su parte, proyecta cerca de 93.000 visitantes durante la celebración y alrededor de 2,1 millones de personas en septiembre, un 2% más que en 2025. El gasto esperado también varía según la oferta comercial.

Mientras Titán Plaza calcula un ticket promedio cercano a los $500.000, Plaza Imperial lo ubica entre $200.000 y $210.000, y Plaza de las Américas en $ 250.000.

Entre las categorías que concentrarían mayor dinamismo están restaurantes y bares, gastronomía, moda, accesorios, tecnología, entretenimiento, artículos coleccionables y regalos.

El comportamiento esperado se suma a los resultados de 2025, cuando el consumo nacional durante Amor y Amistad superó los $1,23 billones, un 13 % más que el año anterior.

La fecha no solo se refleja en el consumo dentro de los centros comerciales. Los datos de Universal Assistance muestran una mayor actividad en los viajes de los colombianos durante esta temporada.

En septiembre de 2025 se registraron 6.220 vouchers emitidos para turismo local, seguido por destinos de Centroamérica y el Caribe, Europa y América del Norte como los principales lugares elegidos por las parejas.

El segmento de viajeros entre 31 y 50 años fue el de mayor participación en estos registros.

“Estos comportamientos reflejan cómo las parejas priorizan el descanso y las experiencias compartidas, donde la planificación y la asistencia en viaje juegan un rol clave para garantizar su tranquilidad”, afirma Luz Doris Bustamante, Country Manager de Universal Assistance.

La tendencia evidencia que Amor y Amistad trasciende la compra de regalos y se relaciona cada vez más con la búsqueda de momentos para compartir, desde una salida gastronómica o una actividad de entretenimiento hasta una escapada y un viaje.

La apuesta por la fecha también se extiende a la programación de entretenimiento en centros comerciales.

Titán Plaza tendrá como una de sus principales actividades ‘Tierra de Titanosaurios: Una Nueva Era’, una exposición con 15 estaciones que reúne dinosaurios, especies prehistóricas, piezas paleontológicas, escenografías y experiencias interactivas.

La propuesta busca complementar la oferta comercial con una actividad de entretenimiento para sus visitantes durante la temporada de Amor y Amistad.

Plaza Imperial acompañará la celebración con Bogotá Despierta, extendiendo sus horarios hasta la medianoche durante el fin de semana del 19 de septiembre.

La programación incluirá un show de DJ desde las 2:00 p. m. en Gastro Park y una presentación musical a las 7:00 p. m. en Plaza Eventos.

A esto se suma “Imperial Portal Mágico”, experiencia disponible hasta el 2 de noviembre, con seis estaciones animatrónicas y un portal interactivo.

Plaza de las Américas tendrá como escenario principal SkyTown, una terraza al aire libre de 6.900 m², donde desde las 6:00 p. m. se ofrecerá un show en vivo con música, arte, color y acrobacias.

La jornada también incluirá promociones y entretenimiento nocturno, además de la entrega de más de 4.000 ‘cupcakes’ a partir de las 3:00 p. m.

Con esta programación, el centro comercial busca acompañar el movimiento comercial con actividades que incentiven la permanencia y el disfrute de los visitantes.

Tintal Plaza también se sumará a la celebración el sábado 19 de septiembre, desde las 3:00 p. m., con un Karaoke Especial en la Plazoleta Mayorista.

La actividad está dirigida a familias y amigos y busca crear un espacio de encuentro alrededor de la música y el entretenimiento.

De esta manera, la programación de los centros comerciales amplía la experiencia de Amor y Amistad más allá de las compras y pone el foco en compartir y disfrutar en comunidad.

Verificar los horarios extendidos y agendas de los complejos comerciales garantiza planificar las jornadas de compra y esparcimiento de forma segura.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.