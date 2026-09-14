Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta este lunes uno de sus primeros retos cruciales en el Congreso: la definición del monto del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Este debate tendrá lugar en las comisiones económicas conjuntas, integradas por las terceras y cuartas comisiones de Senado y Cámara, y se presenta en medio de un panorama complejo por la existencia de un marcado déficit fiscal. Según datos citados por El Espectador, el Ejecutivo espera que se apruebe un presupuesto por un total de COP 634,9 billones, aunque un porcentaje significativo de estos fondos estaría dedicado al pago de deudas heredadas del anterior gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella fue contundente al responsabilizar a su antecesor del grave estado de las finanzas públicas, asegurando que la crisis "es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción". El jefe de Estado precisó que más de un tercio del presupuesto propuesto, es decir, COP 282 billones, se destinaría para cubrir compromisos de deuda.

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El contexto político en el Capitolio indica que, a pesar de la intención del actual gobierno de elevar el presupuesto, tanto oficialistas como opositores han expresado su alarma por el nivel de desfinanciación que presentan tanto la propuesta actual como la que dejó el exministro de Hacienda Germán Ávila. La diferencia entre ambas asciende a casi COP 60 billones, incremento explicado en buena parte por la necesidad de endeudamiento, algo criticado de manera especial por representantes de sectores como el Liberal y el Pacto Histórico. Alexander Bermúdez, presidente de la Comisión Cuarta en la Cámara, señaló que estos recursos adicionales solo aumentarán la deuda del país y alertó sobre un posible incumplimiento de la regla fiscal.

Dentro de los temas prioritarios para la asignación de recursos se encuentran la situación crítica del sector energético, que enfrenta riesgos por el fenómeno de El Niño, y el sector de la Salud, donde la falta de fondos ha encendido nuevas alertas. También se menciona la importancia de garantizar el buen funcionamiento de las elecciones regionales de 2027. No obstante, la consolidación de mayorías legislativas parece favorecer al gobierno De la Espriella, pues cuenta con el respaldo de 143 congresistas procedentes de partidos como Centro Democrático, Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical. Esta circunstancia allana el camino para la aprobación de la propuesta, aunque con advertencias generalizadas sobre la necesidad de recortar el gasto público y disminuir el tamaño del Estado, prioridades que el presidente ha reiterado desde su campaña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto del pago de la deuda en el presupuesto propuesto por el gobierno De la Espriella?

En el presupuesto de 2027 presentado por el gobierno De la Espriella, más de una tercera parte, equivalente a COP 282 billones, se destina únicamente al pago de la deuda heredada de la administración anterior. Según declaraciones oficiales recogidas por El Espectador, este gasto limita la capacidad de inversión en sectores prioritarios y ha suscitado críticas tanto en el oficialismo como en la oposición por el riesgo de aumentar aún más el endeudamiento nacional.

¿Por qué aumentó el presupuesto en COP 60 billones respecto a la propuesta anterior?

La diferencia de casi COP 60 billones entre el presupuesto presentado por el actual gobierno y la propuesta previa del exministro Germán Ávila se atribuye, de acuerdo con voces del Congreso y reportes de El Espectador, principalmente a la necesidad de cubrir deudas y financiar sectores críticos. Este aumento, sin embargo, se percibe con preocupación por la forma en que incrementa la deuda y tensiona el ya frágil equilibrio fiscal del país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.