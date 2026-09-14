Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente episodio protagonizado por Gustavo Petro ha vuelto a poner su uso de las redes sociales bajo escrutinio público. En esta ocasión, el expresidente reaccionó en X —antes Twitter— a un video viral de Juan Daniel Oviedo en el Festival Cordillera, evento celebrado en Bogotá y ampliamente reportado por medios como Semana. Petro, en su publicación, afirmó erróneamente que Oviedo ocupa el cargo de canciller de Colombia, lo que desencadenó una rápida ola de comentarios y cuestionamientos. Cabe resaltar que Oviedo, economista y político, no es parte del gabinete actual ni ocupa el cargo aludido. La confusión llevó a Petro a borrar el mensaje minutos después de haberlo publicado, pero esto no detuvo la polémica, sino que, por el contrario, intensificó la atención sobre el tema.

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El video que originó la controversia mostraba a Juan Daniel Oviedo durante su participación en el Festival Cordillera 2026. Las imágenes generaron opiniones divididas y críticas en redes sociales, donde algunos internautas señalaron que Oviedo parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol. Esta percepción, según reportó Semana, llevó al video a viralizarse rápidamente, convirtiéndose en tema de tendencia y objeto de debate público.

En medio de este ambiente cargado, la reacción digital de Petro se interpretó como una muestra más de lo que críticos y usuarios han calificado reiteradamente como “descaches” del exmandatario. Esta expresión, de uso común en redes sociales, se ha convertido en un sello de las polémicas y errores atribuidos a Petro, especialmente aquellos relacionados con discursos, datos inexactos y frases polémicas. Ejemplo de estos eventos son las afirmaciones previas de Petro sobre el precio de la leche, conceptos sobre la presencia humana en América y frases controvertidas sobre temas astronómicos, como la idea de “esparcir el virus de la vida por las estrellas”.

Asimismo, varias de las publicaciones de Petro en X han recibido críticas por contener errores de redacción o por haberse emitido en horarios inusuales, mayormente durante la madrugada, lo que ha hecho que sean blanco de escrutinio tanto por políticos como por usuarios particulares. Con el episodio de Oviedo, vuelve a la discusión pública la manera en que Petro utiliza sus plataformas digitales para reaccionar frente a figuras públicas y contradictores, reforzando el debate sobre la precisión y oportunidad de sus intervenciones en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Daniel Oviedo y por qué fue tendencia en el Festival Cordillera?

Juan Daniel Oviedo es un economista y político colombiano. Durante el Festival Cordillera 2026, se viralizó un video en el que fue captado en actitud que algunos usuarios consideraron polémica, señalando que parecía bajo los efectos del alcohol. El video fue ampliamente difundido y comentado en redes sociales y medios como Semana, lo que lo llevó a ser tendencia.

¿Qué significa “descache” en el contexto de Gustavo Petro y las redes sociales?

“Descache” es una expresión usada en redes sociales y medios para referirse a errores, frases polémicas o datos imprecisos atribuidos a Gustavo Petro, ya sea en discursos públicos o publicaciones digitales. El término se aplica sobre todo cuando estas situaciones provocan controversia o cuestionamientos hacia el exmandatario.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.