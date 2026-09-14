Por: El Espectador

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La Policía Nacional detuvo a un hombre de 72 años que, presuntamente, vendía estupefacientes en cercanías del Parque de los Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero. Esta captura fue posible gracias a la red de cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo, conocido como C4, que detectó las actividades sospechosas del adulto mayor. De acuerdo con las grabaciones obtenidas por el C4, el ciudadano, cuyo trabajo era cuidar vehículos en la zona, también escondía papeletas de marihuana para comerciar en el lugar. Las imágenes resultaron decisivas para la investigación, ya que registraron el instante exacto en que dos jóvenes se acercaron y efectuaron una transacción con él.

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Ante la evidencia recogida por las cámaras, la Policía acudió desde el Comando de Atención Inmediata —CAI— del Parque de los Hippies. Los uniformados encontraron al sospechoso y, tras un procedimiento de registro, hallaron en su poder 120 gramos de marihuana. Posteriormente, el hombre fue capturado bajo cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y las pruebas incautadas quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, según informaron las autoridades en el comunicado oficial del procedimiento.

Este caso evidencia, una vez más, la importancia de los sistemas de videovigilancia implementados en la capital. Según datos de las autoridades consultadas para el reporte, en lo que va del año las cámaras del C4 han sido clave para la materialización de 514 capturas solo en Bogotá. Estos resultados muestran la relevancia del monitoreo electrónico y de la respuesta de las unidades policiales locales, como el CAI del Parque de los Hippies, para supervisar y atender hechos delictivos en tiempo real.

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¿Cómo funcionan las cámaras de vigilancia del C4 en Bogotá?

Las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo —C4— permiten a la Policía monitorear en tiempo real diferentes puntos de la ciudad. Gracias a estos equipos se detectan comportamientos sospechosos, como lo ocurrido en el Parque de los Hippies, permitiendo una respuesta inmediata de las autoridades ante posibles delitos.

¿De qué se acusa al hombre capturado en el Parque de los Hippies?

El hombre fue acusado formalmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego de que la Policía encontrara en su poder 120 gramos de marihuana y registrara su presunta participación en una venta ilegal, según quedó documentado en las grabaciones del C4.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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