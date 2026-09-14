Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta este lunes una jornada clave para la movilidad de sus ciudadanos. De acuerdo con información de El Espectador, uno de los cambios más significativos es el inicio del desmonte del puente vehicular ubicado en el cruce de la carrera 7 con calle 100, una arteria fundamental para la circulación en el nororiente de la capital. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que esta infraestructura, construida en los años 60, ya no cumple con las normas de sismoresistencia exigidas actualmente y su diseño con apenas dos carriles resulta insuficiente para el volumen de tráfico actual.

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Con el desmonte comienza también la primera fase de obras para el denominado corredor verde, un proyecto que busca transformar la movilidad en este sector de Bogotá. El nuevo puente que reemplazará al existente tendrá características superiores: mientras el actual mide 205 metros de longitud y 10,50 metros de ancho, el futuro viaducto proyectado para finales de 2027 alcanzará los 461 metros de largo y 16,20 metros de ancho. Esto permitirá ampliar la capacidad a cuatro carriles, dos por cada sentido (occidente-oriente y oriente-occidente), lo que aliviará el flujo vehicular una vez finalizadas las obras.

Precisamente por la magnitud de la intervención, hoy más que nunca es indispensable planificar los desplazamientos en Bogotá. Al cierre y alteración en este importante punto se suman las habituales complicaciones por las restricciones de circulación conocidas como ‘pico y placa’. Según El Espectador, la medida rige este 14 de septiembre para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Asimismo, se mantiene la restricción para taxis con placas finalizadas en 5 y 6.

En cuanto al sistema de transporte masivo, Transmilenio comenzó su jornada de manera habitual, sin reportes de novedades. Si bien la situación del tráfico bogotano es reconocida como una de las más complicadas de Latinoamérica, según señala la fuente, los usuarios cuentan con esta información para tomar rutas alternas y ajustar sus horarios ante un lunes marcado por intervenciones viales fundamentales para el futuro de la movilidad capitalina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se desmonta el puente de la carrera 7 con calle 100 en Bogotá?

El puente vehicular en la carrera 7 con calle 100 se desmonta porque, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) citado por El Espectador, no cumple con las actuales normas de sismoresistencia y solo dispone de dos carriles, resultando insuficiente para las necesidades del sector. La estructura original data de los años 60 y su sustitución permitirá ampliar su capacidad y mejorar la seguridad vial en el corredor.

¿Cuál es el horario y a quién aplica el pico y placa en Bogotá hoy 14 de septiembre?

La restricción del pico y placa aplica este 14 de septiembre a vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., de acuerdo con El Espectador. Para el caso de los taxis, la medida rige para aquellos con placas finalizadas en 5 y 6 durante la misma franja horaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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