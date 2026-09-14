Un hecho de violencia registrado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, terminó con un hombre muerto y otro capturado, luego de una riña que habría comenzado al interior de una vivienda y terminó en plena vía pública.

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Los hechos ocurrieron hacia las 2:00 de la tarde en el barrio San Bernardino Potreritos, específicamente en inmediaciones de la carrera 8J con calle 81A sur.

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De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres se encontraban dentro de una vivienda cuando se produjo una discusión entre ellos.¿ La confrontación posteriormente salió del inmueble y llegó hasta la calle, donde la situación habría escalado hasta convertirse en una agresión física.

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En medio de la riña, un joven de 23 años habría atacado con un arma blanca a otro hombre, de 33 años, ocasionándole heridas de gravedad. Tras la agresión, la víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El caso fue reportado a las autoridades por habitantes del sector, quienes alertaron oportunamente al cuadrante sobre la situación. La reacción de los uniformados permitió ubicar y capturar en flagrancia al presunto agresor, quien permanecía en el mismo sector donde ocurrió la riña.

El joven de 23 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente. El detenido deberá responder inicialmente por el delito de homicidio, mientras las autoridades establecen con precisión las circunstancias que rodearon la confrontación y recopilan los elementos materiales probatorios del caso.

Este nuevo hecho vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de las autoridades por las situaciones de intolerancia que terminan escalando hasta hechos de violencia y muerte.

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Ante lo ocurrido, la Policía reiteró el llamado a los ciudadanos para que recurran al diálogo y a mecanismos pacíficos de resolución de conflictos antes de que una discusión termine en una agresión.

Asimismo, las autoridades recordaron que cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad o convivencia puede ser reportada a través de la línea

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