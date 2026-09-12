Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n
La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro, tortura y homicidio del periodista independiente Mateo Pérez Rueda, ocurrido el pasado 5 de mayo de 2026, en Briceño, Antioquia.
(Lea también: Familia del periodista Mateo Pérez hizo drástico pedido luego de confirmarse captura de alias ‘Chalá’)
¿Cómo se habría ejecutado el crimen?
De acuerdo con la investigación, Mateo Pérez Rueda, comunicador independiente, se desplazaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal, en zona rural de Briceño, cuando fue interceptado por un grupo armado y trasladado hasta las instalaciones de la escuela del caserío.
Los cargos que enfrenta alias ‘Víctor Chalá’
Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a John Edison Chalá Torrejano los delitos de secuestro agravado, tortura agravada, desaparición forzada agravada, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, durante las diligencias de judicialización, alias ‘Víctor Chalá’ no aceptó los cargos formulados en su contra.
¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos
En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)
* Pulzo.com se escribe con Z
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO