Por: Canal Uno

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro, tortura y homicidio del periodista independiente Mateo Pérez Rueda, ocurrido el pasado 5 de mayo de 2026, en Briceño, Antioquia.

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¿Cómo se habría ejecutado el crimen?

De acuerdo con la investigación, Mateo Pérez Rueda, comunicador independiente, se desplazaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal, en zona rural de Briceño, cuando fue interceptado por un grupo armado y trasladado hasta las instalaciones de la escuela del caserío.

Allí, los presuntos integrantes del grupo armado habrían requisado al periodista y sus equipos de trabajo. Según la Fiscalía, alias ‘Víctor Chalá’ habría encontrado una conversación entre Pérez Rueda y miembros del Ejército Nacional, por lo que presuntamente lo señaló de colaborar con la Fuerza Pública.

A partir de ese momento, el periodista habría sido sometido a actos de tortura con el propósito de obtener información y posteriormente habría sido asesinado. La investigación también señala que, después del homicidio, los restos de Mateo Pérez Rueda habrían sido ocultados en un hueco que, presuntamente, fue cavado por hombres bajo el mando de alias ‘Víctor Chalá’.

Los cargos que enfrenta alias ‘Víctor Chalá’

Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a John Edison Chalá Torrejano los delitos de secuestro agravado, tortura agravada, desaparición forzada agravada, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, durante las diligencias de judicialización, alias ‘Víctor Chalá’ no aceptó los cargos formulados en su contra.

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