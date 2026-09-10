Un macabro caso tiene en alerta a las autoridades de Cundinamarca luego de que un exmilitar fuera capturado cuando transportaba en un vehículo los cuerpos sin vida de una mujer y una menor de edad por la vía al Llano.

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Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles 9 de septiembre, en el kilómetro 17+400, a la altura del municipio de Chipaque. La Policía habría detectado un comportamiento sospechoso en el conductor del carro y decidió detenerlo para hacer una inspección.

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Según el reporte preliminar al que tuvo acceso La Unidad Investigativa de El Tiempo, los uniformados le hicieron la señal de pare al vehículo y, después de que el conductor se orillara, revisaron el automotor. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el asiento del copiloto. Posteriormente, al pedirle al conductor que descendiera del carro y continuar con la inspección, hallaron el cadáver de una menor de edad en la parte trasera.

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El hallazgo provocó el cierre temporal de la vía Bogotá–Villavicencio mientras unidades de criminalística adelantaban la inspección y el levantamiento de los cuerpos. La FM también reportó que el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía participaron en las diligencias en el sitio.

Quiénes serían las víctimas del doble crimen

De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, la mujer tendría 32 años y sería la pareja sentimental del hombre capturado. La menor, de 11 años, sería su hijastra. El sujeto, que habría pertenecido al Ejército Nacional, actualmente trabajaría como vigilante y fue capturado en el procedimiento policial.

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La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el hombre habría asesinado a las dos víctimas dentro de una vivienda ubicada en Bogotá y posteriormente habría emprendido el recorrido hacia Chipaque con los cuerpos. El trayecto entre el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos y el sitio donde fue detenido sería de aproximadamente 43 kilómetros.

#Cundinamarca | El gobernador Jorge Rey confirmó la captura de un hombre de 44 años, señalado de asesinar a su esposa y a su hija menor de edad. Los cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo que conducía, en el kilómetro 17+300 de la vía al Llano.https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/zKuSq7FW8l — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 10, 2026

Fiscalía prepara allanamiento en Bogotá

Fuentes cercanas al caso le dijeron a El Tiempo que la Fiscalía General de la Nación prepara un allanamiento en una vivienda de Bogotá donde, al parecer, residían las víctimas y el principal sospechoso. El objetivo de la diligencia será buscar elementos materiales que permitan establecer si los asesinatos ocurrieron allí y encontrar posibles rastros relacionados con el doble crimen.

Un investigador cercano al caso, citado por el diario, señaló que se inspeccionará el inmueble para establecer si las dos mujeres fueron asesinadas en ese lugar. Mientras avanzan esas labores, el exmilitar permanece capturado y deberá ser presentado ante un juez de control de garantías para las audiencias correspondientes.

La Fiscalía tendrá que presentar los elementos que sustentan la captura y avanzar en la investigación para determinar la responsabilidad del detenido. Por ahora, las autoridades manejan el caso como un doble homicidio y buscan esclarecer qué ocurrió antes de que el hombre fuera interceptado en la vía al Llano.

La FM informó que los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos forenses correspondientes para establecer oficialmente sus identidades y las causas de muerte.

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