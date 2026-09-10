Por: Noticiero 90 minutos

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A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, Cali vivió un momento que marcaría su historia reciente. El fuerte movimiento telúrico sorprendió a sus habitantes y, en pocos segundos, transformó el paisaje y la cotidianidad de la ciudad. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4, con epicentro cercano a San José del Palmar, Chocó. Sin embargo, para los caleños, las cifras perdieron importancia frente a la devastación y el drama que se desplegó en las calles.

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Las escenas de pánico y desesperación se hicieron evidentes: personas saliendo apresuradas de sus viviendas, edificios estremecidos y numerosas estructuras colapsadas. Los barrios Cuarto de Legua, Nueva Tequendama, Capri, Torres del Limonar, La Luna y Los Cámbulos, entre otros, fueron los primeros en mostrar el enorme impacto del desastre. En el Hospital Universitario del Valle (HUV), médicos, enfermeros, pacientes y familiares debieron evacuar apresuradamente un edificio igualmente afectado por el sismo.

El dolor se multiplicó con los relatos de quienes, entre el temor y la solidaridad, lo arriesgaron todo por salvar vidas. Como relató el cuerpo de Bomberos de Colombia a través del sargento Édison Morales, los rescatistas escuchaban sonidos entre los escombros, y optaron por remover placas de concreto a mano para buscar sobrevivientes. En medio de jornadas extenuantes, la esperanza renacía con hallazgos como el de una madre y su bebé rescatados entre las ruinas de Torres del Limonar en Ciudad Capri. Sin embargo, para otros, la espera se prolongó durante días.

La unión entre familiares, vecinos, voluntarios y equipos de socorro marcó jornadas mágicas y trágicas, donde el silencio se convirtió en signo de vida. Historias como la de Violeta Guerrero, de siete años, y su abuela Amparo Jaramillo, así como la de don Carlos Aponte, su esposa Stella y su nieta Ileana, pusieron rostro humano a la tragedia. Los esfuerzos por encontrar sobrevivientes concluyeron oficialmente el 21 de agosto, cuando se halló a la última víctima, la DJ Catalina Ortiz, en el edificio Vanessa.

El terremoto dejó un saldo devastador: 154 personas fallecidas, más de 1.500 heridas, 88 rescatadas con vida y unas 14.000 viviendas afectadas. Además, 712 inmuebles fueron evacuados y 11 edificios programados para demolición, como el emblemático María Mercedes Lloreda. El proceso de reconstrucción apenas comienza para quienes buscan respuestas y nuevas oportunidades tras la emergencia.

La tragedia sigue latente en las casas deshabitadas, los negocios cerrados y las familias desplazadas, pero también persiste un espíritu de resiliencia en una ciudad que, pese al dolor, vuelve a organizarse y a soñar. Cali no solo perdió vidas, también reafirmó su capacidad de superar la adversidad y convertirse en ejemplo de esperanza y reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fueron rescatadas después del terremoto de Cali?

De acuerdo con los reportes citados en el artículo, tras el terremoto ocurrido en Cali el 10 de agosto, un total de 88 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros por equipos de socorro, voluntarios y organismos especializados durante la fase de emergencia.

¿Qué barrios de Cali fueron los más afectados por el terremoto?

Según la información proporcionada, los barrios más impactados por el terremoto en Cali fueron Cuarto de Legua, Nueva Tequendama, Capri, Torres del Limonar, el sector La Luna y Los Cámbulos, donde los primeros reportes de zonas críticas y daños estructurales fueron atendidos por los organismos de socorro.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.