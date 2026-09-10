Por: Noticiero 90 minutos

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En la madrugada en que la tierra se sacudió, cientos de personas se arremolinaron junto a los restos de edificios colapsados en Cali, pendientes de alguna noticia sobre sus seres queridos desaparecidos. En ese escenario de caos y esperanza, decenas de rescatistas se esforzaban por abrirse paso entre toneladas de concreto, paredes inestables y estructuras que amenazaban con venirse abajo, con la misión de hallar sobrevivientes y, ante todo, mantener la esperanza viva. La labor de rescate tras un sismo implica mucho más que el trabajo visible a los ojos de la comunidad: según testimonio de los propios rescatistas recopilado por Noticiero 90 Minutos, implica identificar rutas seguras de ingreso, evaluar riesgos constantemente, captar cualquier señal de vida —por mínima que sea— y avanzar con total precaución, conscientes de que cualquier error puede costar más vidas.

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Uno de los protagonistas de estos días fue Enrique Pinto, rescatista experimentado que llegó a la ciudad en plena emergencia y se unió a los esfuerzos desde las primeras horas. Pinto recuerda que su equipo inició las labores de búsqueda alrededor de las 9:30 de la mañana del lunes, enfrentando el panorama de una auténtica ruina en la zona suroriental del edificio colapsado. Desde ese momento, el trabajo requería extrema concentración: según Pinto, "empezamos a hacer llamados. Escuchábamos los golpes de aviso", evidencia de que podía haber personas aún con vida bajo los escombros. La coordinación con organismos de socorro y el uso de equipos como caninos, cámaras y herramientas especializadas fueron cruciales para poder identificar si había sobrevivientes entre los bloques de concreto.

Entre las historias rescatadas por Pinto está la vivencia de Diana Marcela Troncoso, médico que logró sobrevivir cerca de 30 horas atrapada. Según relató el rescatista, fue vital establecer comunicación con ella para saber su estado y coordinar el ingreso del equipo de bomberos, dando inicio a una carrera contrarreloj en la que debían alcanzar a Diana sin poner en peligro sus propias vidas ni precipitar otro colapso. Cada grupo de rescate tenía una zona a cargo y mientras en algunos sectores se mantenía la esperanza por señales de vida, en otros se notificaba la recuperación de cuerpos sin vida. Pinto enfatiza que "la idea era recuperar los cuerpos lo más pronto posible", reflejo de la mezcla de urgencia y responsabilidad con la que avanzan estos operativos.

La historia de quienes se ponen el casco y el uniforme es también la de personas que conviven con el miedo y el cansancio, pero que no dejan de levantarse tras cada golpe. Para Enrique Pinto, la emoción de encontrar a alguien con vida justifica cada momento de angustia vivido en el proceso. Al finalizar, quedan los recuerdos, los rostros y sobre todo la memoria de las vidas que logran recuperar, en medio de una comunidad que valora profundamente el trabajo de quienes estuvieron dispuestos a entregarse a la esperanza.

¿Cómo lograron rescatar a Diana Marcela Troncoso tras 30 horas bajo los escombros?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el rescate de Diana Marcela Troncoso se realizó gracias a la combinación del trabajo coordinado entre los rescatistas, el uso de perros entrenados, cámaras y herramientas especializadas. Establecieron comunicación directa con ella para conocer su estado y finalmente se organizó el ingreso seguro del equipo de bomberos, logrando llevar a cabo la operación tras cerca de 30 horas de labores continuas.

¿Cuál fue el papel de Enrique Pinto durante el rescate tras el sismo en Cali?

Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, Enrique Pinto formó parte de los equipos de rescate que llegaron a Cali tras el terremoto. Participó en las búsquedas iniciales en las zonas más afectadas, enfrentando escenarios complejos y riesgosos. Dentro de su experiencia, destaca su participación en el rescate de sobrevivientes y su testimonio resalta la importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo durante las emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.