Durante el homenaje por el primer mes del terremoto ocurrió una escena inesperada que llamó la atención de quienes acompañaban el acto. Una mariposa terminó sobre el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en medio de un momento cargado de simbolismo.

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Mariposas fueron liberadas durante el homenaje por terremoto

Este jueves 10 de septiembre se adelantó un homenaje para recordar a las víctimas del terremoto. Como parte del acto, algunas personas que perdieron a sus familiares abrieron varias cajas de las que salieron numerosas mariposas.

La escena ya tenía un fuerte componente simbólico por el contexto del homenaje. Sin embargo, lo que ocurrió segundos después hizo que el momento adquiriera un significado todavía más especial para quienes estaban presentes.

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En medio de la liberación, una de las mariposas tomó un rumbo diferente al de las demás y terminó posándose sobre la manga de Alejandro Eder.

El alcalde de Cali reaccionó con sorpresa y alegría ante lo ocurrido. Con cuidado, tomó la mariposa con una de sus manos y posteriormente la levantó hacia el cielo.

La escena llamó la atención precisamente por el contexto en el que sucedió. Las mariposas habían sido liberadas como parte de un homenaje a personas que perdieron la vida en el terremoto y, de todas ellas, una terminó acercándose directamente al mandatario.

Fue entonces cuando ocurrió otro de los momentos que quedaron registrados durante el homenaje.

La reacción de Taliana Vargas que llamó la atención

Al lado de Alejandro Eder estaba su esposa, Taliana Vargas, quien siguió de cerca lo que estaba ocurriendo. La exreina sonrió al ver la escena y terminó llevándose una mano al rostro para, al parecer, enjugars​e una lágrima.

La reacción de Vargas convirtió el instante en un momento emotivo del homenaje.

El episodio dejó una imagen difícil de pasar por alto: una mariposa que, después de salir de una de las cajas liberadas durante el acto, terminó sobre Eder; el alcalde que decidió tomarla y levantarla hacia el cielo; y, a su lado, Taliana Vargas conmovida.

Este es el llamativo momento:

Hoy, hace un mes fue el terremoto. Y durante el homenaje algunas personas que perdieron a sus familias abrieron unas cajas con muchas mariposas. Y una fue directo acá: pic.twitter.com/nrH9mJU45V — Mema Carrillo (@MemaCarrilloS) September 10, 2026

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