La creadora de contenido Karina García volvió a compartir detalles de su embarazo con sus seguidores y entregó una noticia que le ha permitido sentirse más tranquila luego de la preocupación que enfrentó semanas atrás ante la posibilidad de que su bebé naciera antes de tiempo.

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A través de sus historias de Instagram, la ‘influencer’ mostró cómo luce actualmente su pancita y contó que el pequeño ha continuado creciendo y permaneciendo en el vientre durante más tiempo del que inicialmente le habían recomendado.

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La también figura de redes sociales explicó que actualmente se encuentra fuera de Colombia y que ya estaba preparando su regreso al país. En medio de esa actualización, decidió hablar sobre la evolución de su embarazo y compartir con sus seguidores cómo se encuentra su bebé.

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Según relató, aproximadamente un mes atrás recibió una recomendación médica relacionada con la necesidad de que el pequeño permaneciera al menos dos semanas más en el vientre, después del episodio de preocupación que había vivido por el riesgo de un nacimiento prematuro.

Sin embargo, ese periodo ya quedó atrás. García explicó que esas dos semanas se convirtieron en cuatro, algo que considera una señal positiva dentro de su embarazo.

La creadora de contenido aseguró que su bebé está más grande y destacó la importancia de cada semana adicional de gestación para que sus órganos continúen desarrollándose.

“Ya está más grande y seguro”, expresó Karina García.

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A pesar de la tranquilidad que le genera saber que ha podido superar el tiempo que inicialmente le había indicado el médico, Karina manifestó que continúa pendiente de la evolución del embarazo.

Por esta razón, aprovechó la interacción con sus seguidores para pedirles que la acompañen con oraciones y buenos deseos, con la esperanza de que el bebé pueda permanecer en el vientre durante el tiempo necesario para completar su desarrollo.

La situación también llevó a la ‘influencer’ a hablar de sus propias emociones. Aunque quiere que su hijo continúe desarrollándose dentro del vientre el mayor tiempo posible, reconoció que cada vez siente más deseos de conocerlo.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Karina García?

Una de las dudas que ha surgido entre sus seguidores está relacionada con el tiempo exacto de gestación. Hasta el momento, Karina García no ha confirmado públicamente cuántos meses de embarazo tiene.

Lo que sí reveló es que este 9 de septiembre su bebé cumplió una nueva semana de gestación, un avance que quiso compartir especialmente debido a la preocupación que había experimentado semanas atrás.

A partir de las referencias que la propia creadora de contenido ha entregado sobre la evolución de su embarazo, algunas estimaciones podrían ubicarla entre los seis y siete meses de gestación. No obstante, se trata únicamente de un cálculo aproximado y no de una cifra confirmada por García.

Por ahora, la ‘influencer’ continúa compartiendo algunos detalles de esta etapa con sus seguidores y se muestra esperanzada por la evolución de su bebé, mientras espera que el embarazo avance el tiempo necesario.

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