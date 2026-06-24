Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

La creadora de contenido Karina García y el cantante colombiano Kris R compartieron una noticia que llenó de emoción a sus seguidores en redes sociales: la pareja está esperando un hijo.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: ¿Hija de Karina García ahora hará contenido para adultos? Esto dijo en su live)



El anuncio fue realizado a través de una publicación conjunta en la que ambos expresaron la felicidad que atraviesan por la llegada de un nuevo integrante a su familia. Junto a imágenes que reflejan este especial momento, escribieron un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”.

La noticia generó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde miles de usuarios dejaron mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Muchos seguidores destacaron la alegría que transmitieron Karina y Kris R al compartir esta nueva etapa de sus vidas.

Aunque la pareja no reveló mayores detalles sobre el embarazo, como el tiempo de gestación o el sexo del bebé, el anuncio fue suficiente para despertar el entusiasmo de quienes han seguido de cerca su historia familiar y profesional.

Tanto Karina como Kris R suelen compartir momentos importantes de su vida personal con sus comunidades digitales, por lo que no se descarta que en las próximas semanas entreguen más información sobre la llegada del tercer hijo de la creadora de contenido.

Por ahora, la noticia marca un nuevo capítulo para la familia, que se prepara para recibir a un bebé que, según sus propias palabras, representa “su sueño más bonito”.



* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.