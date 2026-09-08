Por: Canal Uno

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Los 18 días que Bryan Olivera permaneció bajo custodia migratoria en Estados Unidos terminaron con su regreso voluntario a Colombia el pasado 7 de agosto. El creador de contenido, de 22 años, habló sobre ese periodo y describió el impacto que tuvo sobre él, especialmente por las condiciones de los lugares donde estuvo recluido.

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Olivera llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Su detención ocurrió en Miami, cuando intentaba continuar su viaje hacia Carolina del Norte para asistir al matrimonio de su madre. Aunque esperaba abordar el vuelo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo esperaban fuera de la aeronave.

A partir de ese momento comenzó un proceso marcado por restricciones para comunicarse con sus familiares y por condiciones de hacinamiento.

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Hacinamiento y pocas opciones para comunicarse

Durante las primeras horas permaneció en un centro de procesamiento. Allí, según explicó, compartió espacios reducidos con decenas de personas. El joven aseguró que algunos detenidos debían dormir en el suelo y que las condiciones para realizar actividades básicas eran limitadas.

“Yo tuve la suerte de no vivir ni un 20 % de lo que se puede llegar a vivir allá. Ahí mismo tenían que hacer sus necesidades, al frente de todos. Tampoco lo dejan a uno bañarse, solo dan una llamada al día; si tú tienes suerte, te la dan”.

Después de unas 30 horas fue trasladado a otro centro. El procedimiento se realizó bajo medidas de seguridad que, según Olivera, incluían llevarlo sujeto de pies, manos y cintura.

“Te trasladan encadenado de pies, manos, cintura”.

En ese segundo lugar encontró mejores condiciones, entre ellas una cama, posibilidad de asearse y una alimentación que consideró más adecuada. Sin embargo, sostuvo que la experiencia no dejó de ser difícil en el plano emocional.

Las llamadas dependían de dinero

Uno de los aspectos que más destacó fue la dificultad para mantener contacto con su familia. Durante su permanencia bajo custodia solo podía comunicarse una vez al día y, posteriormente, utilizó tabletas habilitadas para las llamadas.

“En este lugar la comunicación era por unas tablets. Ahí te regalan como cinco minutos de llamada gratis y toca decirle a los familiares de afuera que le pongan plata a uno para que se pueda seguir llamando y también para comprar cosas allá”.

Olivera aseguró que no sufrió agresiones físicas, pero calificó lo ocurrido como una experiencia de fuerte desgaste psicológico. Finalmente, tras más de dos semanas bajo custodia, regresó voluntariamente a Colombia y decidió hacer público su testimonio sobre esos días.

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