Adriana Lucía reaccionó con contundencia a una publicación en redes sociales en la que un usuario la relacionó, junto con Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, con alias ‘Bendito Menor’, quien murió durante un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira.

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La publicación cuestionó a los dos artistas a partir de una fotografía en la que aparecen juntos y de un comentario que insinuaba una supuesta cercanía con el hombre señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Sin embargo, ese mensaje no aporta pruebas que demuestren una relación entre los artistas y el fallecido.

“Adriana Lucía y Krápula pasan de decir “nos están matando” a “nos los están matando”, luego de conocerse la muerte de uno de sus amigos, alias “Bendito Menor”, se lee en el mensaje.

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Ante el señalamiento, la cantante respondió directamente al usuario y rechazó el contenido de la publicación. Adriana Lucía calificó el mensaje como una acusación grave y defendió públicamente su nombre, el de su familia y su honra.

“Esto no puede pasarse por alto. Obviamente, que hablaré con mis abogados en este instante, pero tenlo bien claro, fulano, esto es un delito y tú no estás por encima de la ley. Y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias”, escribió la artista en X.

La controversia surgió pocos días después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, quien fue abatido durante un operativo en Riohacha. El hombre era señalado como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

@FiscaliaCol esto no puede pasarse por alto. Obviamente que hablaré con mis abogados en este instante pero tenlo bien claro fulano, esto es un delito y tú no estás por encima de la ley. Y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. https://t.co/hoRZ1iddcc — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) September 5, 2026

Diana Ángel defendió a Adriana Lucía y Mario Muñoz

La actriz y cantante Diana Ángel expresó su respaldo a Adriana Lucía y Mario Muñoz, luego de que ambos fueran mencionados en redes sociales por un supuesto vínculo con alias ‘Bendito Menor’. La artista consideró que las afirmaciones afectan el buen nombre y la honra de sus colegas.

Ángel calificó el señalamiento como una calumnia y cuestionó que este tipo de acusaciones circulen públicamente sin que existan elementos que las sustenten. También manifestó que los artistas no deberían acostumbrarse a este tipo de situaciones ni permitir que queden normalizadas.

En su pronunciamiento, la actriz dirigió además su mensaje a las autoridades colombianas. Etiquetó a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo para pedir que conozcan el caso y se revise el contenido difundido en redes sociales.

“Se están pasando los Defensores de la Patria. Esto sin duda alguna es una calumnia, daño al buen nombre, honra y todo lo que una acusación así conlleva para artistas del talante de Adriana y Mario”, manifestó Ángel en su publicación.

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