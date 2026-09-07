Una frase que durante meses le dejaron en redes sociales terminó convirtiéndose en el protagonista de una curiosa respuesta de Salomón Bustamante. El presentador sorprendió a sus seguidores durante la noche del domingo 6 de septiembre con un video en el que decidió responder a los comentarios relacionados con su orientación.

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Bustamante tomó literalmente una de las expresiones que algunos internautas repetían con frecuencia: que debía “salir del clóset”. En lugar de entregar una declaración sobre su vida personal, el presentador decidió aparecer frente a un clóset y convertir la conocida frase en una escena cargada de humor y sarcasmo.

En las imágenes se observa al presentador dentro del mueble y, posteriormente, saliendo de allí para dirigirse a quienes estaban pendientes de su publicación. La escena comenzó con una frase que podía despertar curiosidad entre sus seguidores: “Con mucho respeto hoy quiero que sepan mi verdad, hoy salgo del clóset”, expresó Bustamante.

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Sin embargo, la aparente revelación tomó otro rumbo cuando quedó claro que Bustamante estaba jugando con el doble sentido de la expresión. El presentador no estaba haciendo una confesión sobre su orientación, sino respondiendo de manera sarcástica a quienes habían insistido con ese comentario durante los últimos meses.

La publicación llamó la atención precisamente por la manera en que Bustamante decidió abordar un asunto relacionado con su vida privada. En lugar de entrar en explicaciones o responder directamente a las especulaciones, aprovechó los comentarios que recibía y los convirtió en el centro de una escena humorística.

Además, el presentador mantiene una relación con Laura de León, actriz, presentadora y cantante colombiana, con quien está casado. La pareja forma parte del mundo del entretenimiento nacional y suele despertar interés entre sus seguidores.

Finalmente, el video de Bustamante terminó dejando clara su intención: tomar de manera literal una expresión que los internautas utilizaban para referirse a su orientación. Así, salió físicamente del clóset frente a la cámara y convirtió una serie de comentarios repetitivos en una respuesta sarcástica, sin que la publicación representara una confesión sobre su orientación.

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