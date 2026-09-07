Lo que comenzó como un accidente de tránsito terminó cambiándole la vida por completo a Yelitza Cacua, modelo y presentadora de televisión colombiana. La mujer de 33 años contó en el programa ‘Juego de damas’ cómo un conductor que aparentemente iba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo y la dejó con graves lesiones en una de sus piernas.

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El accidente ocurrió en julio pasado, cuando Cacua se encontraba en el Malecón, en el kilómetro 12 de Haina (República Dominicana). La presentadora explicó que el automóvil chocó contra el separador y terminó impactándola.

“Él venía muy rápido, había llovido, perdió el control, ya yo estaba casi en la acera, y él por no chocar los carros, pues chocó el separador del Malecón y eso lo disparó hacia mí y mientras yo iba a subir la pierna para la acera me la agarró con el carro que estaba estacionado, él y el carro. Y no sé más, sé que caí en el piso, pregunté si me iba a morir porque yo no sabía lo que estaba pasando”, contó.

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Una ambulancia apareció poco después y la trasladó para recibir atención. “Ahí mismo venía una ambulancia sin que nadie la llamara, pero Dios es tan lindo que trabaja así”, dijo entre lágrimas.

Cacua sufrió fracturas en el fémur, la rodilla y el peroné, además de llegar al hospital con una hemoglobina muy baja. Su pierna quedó gravemente afectada y, posteriormente, una bacteria complicó todavía más su estado.

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“Mi hermano no quería que me amputaran, pero mi familia estaba de acuerdo, pero mi hermano quería insistir en que sí se podía hacer algo, porque yo estaba vendada. Para él la pierna estaba bien, pero mi pierna estaba abierta en la parte de atrás, se veían los huesos y abajo el pie chocaba con la rodilla”, relató.

La situación empeoró después. Cacua explicó: “Duré cuatro días así, se me fue pudriendo la piel y cogí una bacteria de lo mismo por la vena, entonces un cardiovascular me dijo: ‘Mire, esto es rápido, si no se trabaja rápido va a llegar la bacteria a la cabeza y te va a dar un derrame cerebral, te deja vegetal y te vas, de nada sirvió salvarte’. Entonces me transfundieron mucha sangre”.

Finalmente, la presentadora quiere usar su experiencia para apoyar a otras personas y también busca que haya mayor control sobre los conductores ebrios. Además, anunció acciones legales contra el conductor, quien abandonó el lugar. A esto se sumó otro golpe personal: su pareja terminó la relación semanas después. “Yo lo busqué para decirle que por qué me había dejado tirada en el hospital la última semana, mi mamá había llegado, pero él tenía que estar ahí porque el accidente fue con él (:..)Y lo que me dijo fue: ‘Yo me desencanté ya, no tengo amor’. Y se mostró con otra de una vez allá en Cabrera”, contó.

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