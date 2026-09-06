Por: Portal Bogotá

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El teatro independiente continúa siendo una de las principales plataformas para examinar la memoria colectiva y fomentar la reflexión acerca de los sucesos históricos que han marcado profundamente a la sociedad colombiana. En este contexto, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) promueve la puesta en escena de ‘El Laberinto del Tiempo’, una obra surrealista que se presentará del 10 al 19 de septiembre de 2026 en el Teatro La Mama, ubicado en la calle 63 #9-60 de Bogotá, como consta en la información oficial difundida.

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‘El Laberinto del Tiempo’ invita a los espectadores a sumergirse en un universo donde convergen la memoria, la historia y la imaginación. La obra ha sido construida como un espacio simbólico que evoca episodios cruciales de la historia nacional, como la Masacre de las Bananeras y el Bogotazo, dos acontecimientos que continúan siendo referentes en la memoria social del país. Mediante una escenografía de gran fuerza poética y un lenguaje visual, musical y lumínico cuidadosamente elaborado, la puesta en escena posiciona a sus personajes en una atmósfera onírica atravesada por temas como el amor, la violencia, la esperanza y la búsqueda de la libertad.

La dramaturgia de la obra destaca por la incorporación de versos de reconocidos poetas, tales como León de Greiff, Federico García Lorca, Mario Benedetti, Pablo Neruda y Jack Kerouac. De acuerdo con la información del Instituto Distrital de las Artes, esta integración de la poesía con el libreto y la producción escénica conduce al público a una experiencia donde el arte y la palabra se convierten en herramientas fundamentales para indagar sobre la identidad y sanar las heridas colectivas que ha dejado la violencia.

Los protagonistas: Sebastián, Antonia, Catalina, Bárbara y el ángel Belcebú, representan distintas aproximaciones al pasado de Colombia y dialogan desde la pluralidad de perspectivas sobre el significado de la memoria, la resiliencia y la necesidad de no olvidar. Según la invitación oficial, ‘El Laberinto del Tiempo’ no solo busca preservar la memoria de quienes fueron silenciados por la violencia, sino también abrir nuevos espacios de diálogo en torno al presente y el pasado nacional.

La entrada para disfrutar de la experiencia es con boletería y la obra es una iniciativa de corte independiente; no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temáticas aborda la obra ‘El Laberinto del Tiempo’ presentada en Bogotá?

‘El Laberinto del Tiempo’ aborda temáticas centrales para la memoria colectiva de Colombia, incluyendo la evocación de sucesos históricos como la Masacre de las Bananeras y el Bogotazo. Sus personajes exploran experiencias de amor, violencia, esperanza y la búsqueda constante de libertad, sirviendo como reflejo de las heridas y resiliencias presentes en la sociedad colombiana.

¿Cuál es la importancia de la poesía en la propuesta artística de ‘El Laberinto del Tiempo’?

La obra integra poemas de autores como León de Greiff, Federico García Lorca, Mario Benedetti, Pablo Neruda y Jack Kerouac, fusionando el arte escénico con la poesía para crear una atmósfera única. Esta propuesta subraya el valor de la poesía como herramienta para preservar la memoria, facilitar el diálogo y mantener vivas las historias de quienes han sido silenciados por la violencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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