Por: El Espectador

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Nicanor Parra, figura clave de la literatura hispanoamericana y considerado precursor de la antipoesía, cumpliría hoy 112 años. Nacido en San Fabián de Alico, en una familia fuertemente vinculada al arte musical y escénico, Parra se formó junto a sus hermanos en un ambiente creativo antes de trasladarse a Santiago de Chile. En la capital, terminó sus estudios en el internado Nacional Barros Arana, lugar donde posteriormente trabajó e interactuó con figuras como Jorge Cáceres, Jorge Millas, Carlos Pedraza y Luis Oyarzún, constituyéndose como miembro activo de la ‘Generación del 38’.

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La carrera académica de Parra fue tan intensa como su vida literaria. Estudió matemáticas y física en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, lo que le permitió viajar en 1949 a Inglaterra y especializarse en mecánica racional en Oxford. Sin embargo, fue en su aproximación poética donde germinó su mayor legado: la antipoesía. Durante su estadía en Inglaterra, visitaba con frecuencia la tumba de William Shakespeare y encontró inspiración en los versos de John Donne. Poco a poco, Parra se separó de las tradicionales influencias, como la de Federico García Lorca, presentes en su primer libro, ‘Cancionero sin nombre’ (1937), y exploró caminos poéticos inéditos. Sus primeros antipoemas vieron la luz en la antología ‘13 poetas chilenos’ de Hugo Zambelli, con textos fundamentales como ‘La trampa’, ‘La víbora’ y ‘Los vicios del mundo moderno’.

Mientras el mundo literario hispanoamericano estaba marcado por la guía política de Pablo Neruda y el ‘Canto General’ (1950), Parra rompió este canon con la publicación de ‘Poemas y antipoemas’ (1954), diferenciado por una visión irónica, disruptiva y autocrítica. Este trabajo fue reconocido por críticos como Enrique Lihn, quien comparó la obra de Parra con la de Franz Kafka, resaltando su capacidad de ruptura estética. En su obra, Parra daba voz a un sujeto lírico escindido, que reflexionaba sobre la soledad y la modernidad. Ejemplo de esto es ‘Soliloquio del individuo’; allí aborda la búsqueda de sentido de la existencia desde los orígenes del ser humano hasta el vacío moderno.

Durante su trayectoria, Parra fue puente entre América y el mundo angloparlante, dialogando con poetas de la beat generation como Allen Ginsberg y logrando que su antipoesía llegara a Estados Unidos mediante traducciones de literatos notables como William Carlos Williams. Sus años de madurez estuvieron marcados por la experimentación neodadaísta y la reflexión sobre la sociedad contemporánea, sin perder el vínculo con su pasado campesino. Murió el 23 de enero de 2018, dejando una impronta imborrable en la poesía mundial.

¿Cuál fue la mayor contribución de Nicanor Parra a la poesía hispanoamericana?

La principal contribución de Nicanor Parra fue la creación y difusión de la antipoesía, una forma literaria que rompió con los cánones tradicionales y políticos dominantes en la época, especialmente el influjo de la poesía social de Pablo Neruda. Con su obra ‘Poemas y antipoemas’, Parra introdujo un nuevo tono irónico y crítico, dotando a la poesía de un lenguaje más cotidiano y disruptivo.

¿Qué significa antipoesía, término asociado a Nicanor Parra?

El término antipoesía, acuñado por Nicanor Parra para describir su obra, hace referencia a una corriente literaria que rechaza los convencionalismos líricos y las formas solemnes de la poesía tradicional. Parra empleó el humor, la ironía y una mirada crítica sobre temas cotidianos y sociales, alejándose de la grandilocuencia y los temas épicos para retratar una visión más real y desencantada de la existencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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