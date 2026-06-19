La preocupación se instaló en el fútbol chileno y argentino luego de que Fernando Gago tuviera que ser sometido a una intervención médica de urgencia tras presentar complicaciones cardiovasculares. La situación se conoció apenas horas después del más reciente partido de Universidad de Chile, equipo que actualmente dirige el exfutbolista.

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Según informó el diario argentino Clarín, el entrenador debió recibir atención especializada en Santiago de Chile luego de presentar un cuadro que obligó a los médicos a actuar rápidamente. La noticia provocó inquietud entre aficionados y seguidores del técnico, aunque posteriormente llegaron mensajes de tranquilidad desde el propio club.

Universidad de Chile entregó parte oficial

Ante la repercusión del caso, Universidad de Chile confirmó que Gago se encuentra bajo supervisión médica y en condiciones estables.

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“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, señaló la institución mediante un comunicado.

El exmediocampista argentino, que cumplió 40 años en abril y puso fin a su carrera como jugador en 2020, atraviesa así un inesperado episodio de salud en pleno desarrollo de su etapa como entrenador.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Qué pasó con Fernando Gago

La situación se presentó apenas un día después del triunfo 2-0 de Universidad de Chile sobre O’Higgins, resultado que permitió al conjunto azul cerrar la primera parte del campeonato local con una victoria.

De acuerdo con la información divulgada por Clarín, tras ese compromiso Gago fue trasladado a un centro asistencial para hacerse diferentes estudios médicos. Con el paso de las horas, los exámenes derivaron en una intervención de urgencia, adelantada en Santiago.

Aunque no se han entregado mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre el diagnóstico específico, desde el club insistieron en que el entrenador permanece en buen estado y continúa siendo evaluado por especialistas.

Por ahora, Universidad de Chile mantiene la expectativa sobre la evolución del estratega argentino, mientras el entorno futbolístico permanece atento a nuevas actualizaciones sobre su recuperación.

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