Por: Gol Caracol

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Vozinha, arquero mundialista de la selección de Cabo Verde, debutó con éxito tras 24 días en Chile, defendiendo el arco de Colo Colo en la Copa Chile y logrando dejarlo en cero, durante un encuentro que terminó con victoria 3-0 sobre Unión Española. La cita deportiva, que tuvo lugar en el Estadio Nacional, fue especial para el portero africano, quien recibió una ovación de la hinchada 'colocolina' e incluso estuvo en presencia del ídolo ‘albo’ y exjugador del Real Madrid, Iván Zamorano, según información de Noticias Caracol.

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Vozinha, de 40 años, ya había estado en el banquillo durante el superclásico frente a Universidad de Chile, donde Colo Colo ganó 1-2. Esta vez, vestido de negro —color tradicional del club—, completó sus primeros 90 minutos con el equipo. El estadio, que tiene espacio para 46.000 personas, recibió a cerca de 20.000 asistentes pese al frío y la lluvia, finalizando así la expectativa que existía desde su llegada el pasado 2 de agosto.

Al finalizar el partido, el arquero expresó su satisfacción, afirmando en la transmisión oficial: "Muy feliz por mi primer juego, fue una sensación muy buena después de un largo tiempo sin jugar". Explicó que la espera para su debut fue "normal", pues necesitaba tiempo tras haber estado sin actividad por dos o tres semanas luego de su participación en el Mundial.

La presencia de Vozinha no pasó desapercibida para la afición, que aplaudió sus acciones desde el calentamiento hasta cada intervención en el partido. Según relata Noticias Caracol, el arquero tuvo su primer contacto con el balón a los 11 minutos y fue recibido con aplausos en diversas jugadas, incluso cuando protagonizó salidas de su área y atajadas importantes, logrando mantener la portería intacta a pesar de algunas jugadas de riesgo.

La actuación del portero caboverdiano desató opiniones entre los seguidores. Algunos, como el joven Matías y Enrique, entrevistados por EFE, vieron su debut como una oportunidad positiva para adaptarse al fútbol chileno. Otros, como Edi y Sergio, debatieron si la titularidad debería ser para Vozinha o el juvenil Gabriel Maureira, valorando especialmente la experiencia internacional del recién llegado.

Colo Colo, ya clasificado a los octavos de final de la Copa Chile y líder de la liga con 49 puntos —con una ventaja de trece unidades sobre Universidad de Chile a falta de 10 fechas—, afrontará nuevos retos con Vozinha como una alternativa confiable bajo los tres palos.

¿Cómo fue el debut de Vozinha con Colo Colo en la Copa Chile?

En su primera presentación oficial, Vozinha dejó el arco en cero en la victoria 3-0 sobre Unión Española, mostrando seguridad y recibiendo el reconocimiento de la hinchada de Colo Colo. Su actuación incluyó varias atajadas y presencia constante en el juego, en un ambiente marcado por la expectativa de su llegada y la ovación de los asistentes al Estadio Nacional.

¿Quién es Vozinha y por qué genera expectativa en la hinchada de Colo Colo?

Vozinha es un arquero mundialista de la selección de Cabo Verde y, con su experiencia internacional, ha despertado gran interés entre los aficionados de Colo Colo, quienes debaten sobre su titularidad frente al juvenil Gabriel Maureira. Su trayectoria y actuaciones previas fueron fundamentales para que la hinchada esperara con atención su estreno en el fútbol chileno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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