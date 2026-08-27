Por: Caracol TV

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La reciente intimidación sufrida por Juan Camilo Hueje Rivera, alcalde de Planadas, Tolima, ha dejado en evidencia la crítica situación de seguridad en el sur de este departamento. El hecho, reportado en una entrevista con Noticias Caracol En Vivo, ocurrió durante la inauguración de un puente en la vereda Esmeralda Alta. De acuerdo con el relato del propio mandatario, mientras se encontraba en una actividad comunitaria en compañía de habitantes de la zona, un grupo de hombres armados llegó en motocicletas y desarmó a los dos integrantes de su esquema de protección: uno perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otro de la Policía.

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El evento se desarrolló en un ambiente inicialmente pacífico. El alcalde, quien desde temprano compartió un almuerzo y participó activamente en la jornada, relató que la situación cambió al final de la inauguración. "Cuando ya estábamos finalizando el evento, pues yo estaba ya culminando mi intervención, cuando llegaron en motos", narró. Los hombres armados identificaron a los escoltas, los obligaron a tirarse al suelo y les quitaron las armas. Sin embargo, según aclaró Hueje Rivera, no le apuntaron a él directamente, sino que le solicitaron acercarse para entregarle un mensaje.

La estructura ilegal responsable se identificó como Gerónimo Galeano y afirmó que su presencia se debía a supuestas citaciones previas, que el alcalde asegura desconocer. Además, mencionaron nombres de algunos presuntos comandantes, información nuevamente ajena para el mandatario. Cabe resaltar que en el pasado, Hueje Rivera había recibido amenazas, pero atribuidas a otra facción de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), específicamente el frente Ismael Ruiz, tanto en 2024 como el año anterior. Frente a este nuevo grupo, sin embargo, no tenía registros ni de amenazas ni de citaciones.

El alcalde destacó la complejidad geográfica y estratégica del municipio: Planadas limita con los departamentos de Huila, Cauca y Valle del Cauca, una condición que, sumada a su geografía montañosa, facilita el movimiento de grupos armados rurales. Tras el acuerdo de paz, la zona experimentó una tranquilidad relativa, pero hechos recientes, como la quema de un bus y la retención de un campero de Cointrasur, reflejan el deterioro de la seguridad.

Finalmente, Hueje Rivera hizo un llamado para alertar sobre la situación en el sur del Tolima, enfatizando la importancia de dar visibilidad a estos episodios que comprometen la estabilidad regional.

¿Qué grupo armado ilegal intimidó al alcalde de Planadas?

Según la información aportada por Juan Camilo Hueje Rivera en Noticias Caracol, la intimidación fue perpetrada por una estructura ilegal que se identificó como Gerónimo Galeano. El grupo aseguró al alcalde que había sido citado previamente, a pesar de que él negó conocer de esas supuestas convocatorias.

¿Cómo afectan los grupos armados ilegales la seguridad en el sur del Tolima?

De acuerdo con el testimonio del mandatario y el contexto entregado a Noticias Caracol, la presencia de grupos armados ilegales en el sur del Tolima dificulta mantener el orden público, especialmente por la ubicación estratégica y geografía del municipio de Planadas, que facilita el tránsito de estructuras armadas por zonas rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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