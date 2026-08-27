Por: Caracol TV

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Ante los recientes anuncios del presidente Abelardo de la Espriella sobre la implementación de operativos para deportar a extranjeros en situación irregular, la comunidad venezolana en Colombia vive momentos de incertidumbre. Según Noticias Caracol, miles de migrantes han acudido a los centros de atención en ciudades como Medellín, buscando alternativas legales que les permitan regularizar su estatus y evitar una posible expulsión del territorio nacional. El debate sobre los mecanismos vigentes de regularización ha cobrado fuerza, sobre todo en un momento en el que el acceso a los permisos oficiales presenta varias limitaciones.

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Durante años, el instrumento más utilizado por los venezolanos para regularizarse fue el Permiso de Protección Temporal (PPT). Sin embargo, la expedición general para adultos se detuvo durante el gobierno de Gustavo Petro, permitiéndose únicamente en casos muy puntuales. De acuerdo con las nuevas directrices de Migración Colombia, este permiso solo está disponible para menores escolarizados y sus tutores, lo que ha dejado a miles de personas sin opciones viables para regularizarse.

Entre los caminos legales que quedan en pie figura la Visa de Visitante (Visa V), que ofrece un periodo de regularización de dos años. Para esta alternativa se exige haber ingresado al país antes de diciembre de 2024, poseer un pasaporte y presentar evidencia documental de la residencia antes de esa fecha. Otra opción es la solicitud de refugio, pensada para quienes han huido de la crisis, aunque Noticias Caracol señala que este trámite puede tardar hasta dos años en resolverse. Además, existen las visas ordinarias: la visa de trabajo (requiere una oferta laboral y pasaporte vigente), la visa de estudiante (necesita matrícula en una universidad reconocida) y la visa de nómada digital.

El reportaje advierte, no obstante, que alrededor de 500.000 venezolanos quedaron fuera del Estatuto Temporal de Protección, frente a obstáculos frecuentemente insalvables: la ausencia de pasaporte —requisito indispensable para cualquier visado— y la falta de recursos económicos para costear los trámites. En departamentos como Antioquia, si bien existen 290.000 venezolanos regularizados, todavía 33.000 esperan la entrega física de sus documentos y 66.000 no han iniciado ningún proceso de legalización. Esta situación revela la presión y los retos administrativos que enfrenta Colombia en el manejo de la migración venezolana, según la reportería de Noticias Caracol.

¿Qué pasos debe seguir un venezolano para regularizar su situación migratoria en Colombia?

Actualmente, los migrantes venezolanos deben revisar si califican para alguno de los canales vigentes de regularización definidos por Migración Colombia: solicitar el Permiso de Protección Temporal (PPT) si son menores escolarizados o sus tutores, tramitar la Visa de Visitante (Visa V) si cumplen con los requisitos migratorios y de residencia, optar por una visa de trabajo, estudio o nómada digital, o iniciar una solicitud de refugio. Es fundamental contar con pasaporte y recursos económicos para acceder a la mayoría de estas opciones.

¿Por qué la falta de pasaporte se ha convertido en una barrera para la regularización de los venezolanos en Colombia?

La ausencia de pasaporte es uno de los principales bloqueos para cientos de miles de venezolanos, porque dicho documento es un requisito obligatorio para solicitar cualquier tipo de visa o permiso, según lo estipulado por las directrices de Migración Colombia. Sin este documento, la posibilidad de acceder a un estatus migratorio regular se vuelve casi imposible, como explica el reportaje de Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.