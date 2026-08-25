Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó la salida de Wilmar Mejía como director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). A través de un decreto presidencial, se declaró “insubsistente” el nombramiento de Mejía, quien había sido designado mediante el Decreto 0367 del 7 de abril, luego de la salida de Jorge Lemus. Esta medida se produjo después de que Mejía presentara su carta de renuncia, en la que afirmaba su voluntad de abandonar el cargo de manera voluntaria y señalaba que la decisión quedaría en firme cuando el Ejecutivo así lo dispusiera.

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Mejía, en su misiva, manifestó: “Me pongo a disposición del nuevo Gobierno para efectuar el proceso de empalme en la forma y términos que usted disponga, garantizando la continuidad de las operaciones de inteligencia financiera y el cumplimiento de los compromisos ante el Grupo Egmont y el GAFILAT”. El Grupo Egmont es una red internacional de unidades de inteligencia financiera, mientras que el GAFILAT corresponde al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, ambos enfocados en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La persona que ocupará el cargo de Mejía es Martha Luz Reyes, abogada con experiencia en la Fiscalía General de la Nación y como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su designación fue anunciada por el presidente De la Espriella ante la fiscal general Luz Adriana Camargo y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

El paso de Wilmar Mejía por la UIAF no estuvo exento de controversia. Antes de asumir el cargo, surgieron denuncias sobre presuntos nexos de Mejía con alias “Calarcá”, jefe máximo de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF, antiguas Farc). Dichas denuncias fueron publicadas el 23 de noviembre de 2025 por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. De acuerdo con esa investigación, chats, cartas, fotografías y otros documentos darían cuenta de que Mejía, cuando era funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y junto al general (r) Juan Miguel Huertas, habría propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal. Esta maniobra habría permitido al grupo armado desplazarse en vehículos blindados y portar armamento oficialmente autorizado.

La evidencia que respalda estas denuncias fue encontrada en dispositivos incautados al propio Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, y a miembros de su estructura tras su captura en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024.

Mejía ha rechazado cualquier vínculo con las disidencias y afirma que la investigación disciplinaria en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación, iniciada desde noviembre de 2025, no tiene fundamento. Toda esta información, de acuerdo con El Espectador y Noticias Caracol, deja en evidencia el complejo entorno institucional que rodeó su gestión.

¿Por qué fue controversial la gestión de Wilmar Mejía en la UIAF?

La gestión de Wilmar Mejía en la Unidad de Información y Análisis Financiero fue polémica debido a denuncias sobre presuntos vínculos con las disidencias del EMBF y alias “Calarcá”. De acuerdo con investigaciones de Noticias Caracol, existían documentos y comunicaciones que lo relacionarían con propuestas de actividades legales para beneficiar a este grupo armado, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.

¿Qué funciones cumple la UIAF y qué significa GAFILAT?

La Unidad de Información y Análisis Financiero se encarga de monitorear el flujo de operaciones financieras en Colombia para detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, una organización internacional que promueve políticas para combatir estos delitos y con la que la UIAF mantiene compromisos internacionales de cooperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.