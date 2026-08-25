Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha retomado una idea que, si bien no es novedosa, sí sorprende por sus implicaciones: emplear buques de la Armada Nacional como centros penitenciarios flotantes. Este plan, denominado oficialmente Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), busca trasladar a personas privadas de la libertad —especialmente aquellas que, según el gobierno, continúan operando redes criminales desde prisión— a cárceles ubicadas en altamar. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia citadas por El Espectador, el propio presidente De la Espriella ya avaló esta medida y los detalles del decreto necesario avanzan en los ministerios de Defensa y Justicia.

Sigue a PULZO en Discover

El propósito de Remas es aislar completamente de comunicaciones y contacto a quienes controlan redes de extorsión y lideran organizaciones dedicadas al narcotráfico o la minería ilegal. Según fuentes consultadas por El Espectador, la primera lista de 40 reclusos a trasladar ya está lista, y se preparan las adecuaciones de fragatas, en un proceso donde la Armada Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aportarían su experiencia previa.

No es la primera vez que se contempla una opción tan radical. En 2007, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se recurrió a medidas similares para impedir que dos poderosos líderes criminales siguieran dirigiendo sus bandas desde el interior de la cárcel. Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, fue trasladado de la prisión de Itagüí a una fragata de la Armada en el Caribe cuando el gobierno anunció su futura extradición. De igual forma, Diego Fernando Montoya, alias “Don Diego”, jefe del Cartel del Norte del Valle, fue recluido en un buque tras su captura. Estas decisiones, apunta El Espectador, respondían al objetivo de cortar por completo las comunicaciones que permitían a los capos seguir impartiendo órdenes.

Sin embargo, la estrategia enfrente complejas barreras jurídicas. Fuentes en la Casa de Nariño advierten que la defensa de los reclusos apelaría a la tutela, instrumento judicial para proteger derechos fundamentales, invocando especialmente el derecho al arraigo, que garantiza la conservación de lazos familiares y sociales. Si bien este derecho puede restringirse por motivos de seguridad, deben existir justificaciones sólidas que eviten el aislamiento arbitrario. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia prepara argumentos ante posibles demandas por vulneración al debido proceso, la defensa y la dignidad humana, en caso de que los traslados limiten el contacto con abogados o las condiciones de reclusión no cumplan con los estándares legales. El debate, así, enfrenta la seguridad nacional contra los derechos individuales, y el gobierno prepara su defensa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad y qué busca?

La Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, conocida como Remas, es una iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella que propone trasladar a cabecillas criminales a buques de la Armada acondicionados como cárceles en altamar. Su objetivo es aislar completamente a reclusos que continúan delinquiendo desde prisión y cortar su comunicación con redes de extorsión, narcotráfico o minería ilegal.

¿Cuáles son los argumentos jurídicos en contra del traslado de presos a cárceles en altamar?

Los principales argumentos jurídicos en contra de estos traslados, según fuentes de El Espectador, son la posible violación al derecho al arraigo (conservación de vínculos familiares y sociales) y otros derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho a la defensa y la dignidad humana. El debate se centra en si la seguridad nacional justifica o no estas restricciones y en que las condiciones de reclusión en buques realmente cumplan con la ley.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.