Unos trabajos de excavación terminaron con un hallazgo que dejó en suspenso una obra en una zona rural de Piedecuesta, Santander, luego de que trabajadores encontraron el pasado 13 de agosto una cavidad profunda escondida bajo tierra y, dentro de ella, dos aparentes cráneos junto con otros restos óseos.

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El descubrimiento ocurrió hacia las 3:00 p. m. en la vereda Granadillo. La situación llevó a detener las labores y avisar a los responsables del predio. Un video registrado en el sitio muestra parte de la pequeña cueva y el lugar donde estaban los restos. “Aquí hay una salida, pero no tiene salida. Eso es una cueva”, se escucha decir a una de las personas presentes.

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La propietaria explicó a las autoridades, que no pudo informar inmediatamente porque en el sector no había señal telefónica. El reporte llegó a la Policía al día siguiente, después de que el topógrafo de la obra, Sebastián Caicedo, comunicara el hallazgo a la empresa encargada y a los uniformados.

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Autoridades confirmaron el hallazgo de restos óseos durante las obras de instalación de redes de gas en las veredas San Luis y El Granadillo, en Piedecuesta, Santander. Expertos investigan para establecer su origen e identidad #MañanasBlu pic.twitter.com/8Aly0lGvvQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 25, 2026

El grupo de criminalística de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga asumió la inspección y recopiló los restos, tomó fotografías y recogió testimonios. Por ahora, las autoridades no saben a quién pertenecen los huesos ni cuánto tiempo llevaban allí.

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El misterio aumenta porque la dueña del terreno recordó que hace cerca de 20 años habría ocurrido un hallazgo similar en ese mismo punto. Esa versión alimenta la posibilidad de que el lugar corresponda a un antiguo cementerio indígena.

Sin embargo, todavía no existe una conclusión sobre el origen de los restos. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia indicó que podrían corresponder a un contexto funerario prehispánico y recordó que este tipo de hallazgos debe ser evaluado técnicamente.

Mientras avanzan los análisis de Medicina Legal y las verificaciones arqueológicas que sean necesarias. Por su parte, la Sijín mantiene abiertas las hipótesis para establecer si se trata de un caso forense o de posibles restos arqueológicos.

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