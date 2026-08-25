La Casa de Nariño volverá a ser escenario habitual de la agenda presidencial de Abelardo de la Espriella. Según conoció El Tiempo, el mandatario decidió que también gobernará desde allí cuando se encuentre en Bogotá, mientras mantiene al Palacio de San Carlos como otro de los lugares desde los que despachará.

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La decisión representa un cambio frente a lo que De la Espriella había planteado antes de asumir la Presidencia, puesto que durante la campaña y antes de su posesión, el mandatario había dicho que concentraría sus labores en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y que convertiría la Casa de Nariño en un museo abierto al público.

Sin embargo, ese plan cambió y el equipo del jefe de Estado ya adelanta los preparativos necesarios para recibirlo nuevamente en el complejo presidencial a partir de la próxima semana. La intención es que pueda desarrollar allí parte de sus actividades oficiales durante sus permanencias en la capital.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las adecuaciones que se adelantan ni sobre cómo se distribuirá la agenda presidencial entre ambos lugares.

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La información fue confirmada por integrantes del equipo de De la Espriella a El Tiempo, que señalaron que la decisión ya está tomada. Así, la Casa de Nariño, que el mandatario había proyectado inicialmente como espacio abierto al público, volverá a tener presencia directa del presidencia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.