Abelardo de la Espriella sorprendió con un movimiento reciente que tiene que ver con sus finanzas. El presidente dio a conocer las actualizaciones que hizo en su declaración de renta, ahora que asumió el poder de Colombia.

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El jefe de Estado hizo algunos ajustes en su informe financiero oficial, y el más importante tiene que ver con su esposa, Ana Lucía Pineda. De la Espriella incluyó a la primera dama de la República en su documento tributario de la Dian. Sin embargo, el mandatario aseguró en su declaración que la mención de su pareja no crea algún conflicto de interés frente al cargo que ejerce actualmente.

Decisión de De la Espriella en declaración de renta involucra sus negocios

El presidente también incluyó varias de sus inversiones en el formulario de ingresos, pasivos y bienes. Una de las que más destaca es su papel en Consenza S. A. S., una reconocida constructora colombiana. De la Espriella es accionista en dicha empresa de inmobiliaria y bienes raíces en territorio nacional.

Sumado a ello, también mostró sus inversiones en los países donde tiene nacionalidad, Estados Unidos e Italia. Una de sus firmas más reconocidas es De la Espriella Lawyers, la cual formó en territorio norteamericano y usó para ejercer su profesión de abogado.

Estas son otras de las marcas que ha tenido De la Espriella:

Dominio De La Espriella: es su marca de licores, donde incluye el ron Defensor y el vino Fratellone

Restaurante Místico: un negocio gastronómico en Cartagena

De La Espriella Style: es su marca de ropa masculina, centrada en elaboración de trajes formales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.