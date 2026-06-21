Durante su campaña, el candidato de Defensores de la patria estuvo en el centro de la controversia durante más de una ocasión; una de las razones se dio por su triple nacionalidad.

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¿Qué nacionalidades tiene Abelardo de la Espriella?

El candidato es colombiano al haber nacido en Bogotá y ser criado durante varios años en la costa Caribe, particularmente en Córdoba. Sus padres también comparten esa nacionalidad, sin embargo, también es italiano por sus abuelos maternos, originarios del país transalpino.

Su tercera nacionalidad es estadounidense, luego de haber trabajado durante varios años en dicho país con su firma de abogados, De la espriella Lawyers. En 2023 obtuvo la certificación de ser un ciudadano más del país norteamericano.

“También gozo de la tranquilidad que me es tan esquiva en Colombia, por los múltiples problemas de seguridad que padezco allá”, manifestó De la Espriella en la publicación que celebraba en su momento su nueva nacionalidad.

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Precisamente, sus tres nacionalidades despertaron dudas sobre si cumplía los requisitos para ser candidato y presidente de Colombia. En redes sociales hubo versiones de que, para gobernar en el país, debía renunciar a ser estadounidense e italiano.

¿Abelardo de la Espriella puede ser presidente de Colombia pese a su triple nacionalidad?

Sin embargo, De la Espriella podría ser jefe de Estado, ya que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 191, establece que un mandatario debe ser mayor de 30 años, haber nacido en el país y aún tener la ciudadanía.

“Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años”, se lee en el artículo 191.

Inclusive, hubo demandas y solicitudes de revocatoria contra la candidatura del reconocido abogado. Sin embargo, ninguna de estas prosperó en el Consejo Nacional Electoral o en el Consejo de Estado, precisamente porque De la Espriella está amparado bajo la norma constitucional.

Otra de las controversias se dio por su nacionalidad estadounidense, ya que en ese país es necesario hacer el denominado Juramento de Lealtad. En este, cualquier persona que quiera naturalizarse en el país norteamericano debe recitar unas líneas en las que se compromete a tener fidelidad a la nación del país del norte sobre cualquier territorio extranjero, incluido el de su origen.

Este juramento también puso en tela de juicio la idoneidad de De la Espriella para ejercer el cargo de presidente de Colombia, argumentando que, pese a su cargo, pondría los intereses de Estados Unidos por delante.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: