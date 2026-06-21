Una vez más, Sofía Petro se convirtió en uno de los personajes más comentados de la jornada electoral, aunque esta vez no fue por declaraciones políticas, sino por el atuendo que lució durante las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio en Colombia.

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La hija del presidente Gustavo Petro acompañó a su padre durante la jornada y, como ha ocurrido en diferentes eventos públicos, su elección de vestuario despertó una intensa conversación en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron el diseño y destacaron que continúa apostándole a marcas colombianas, otros cuestionaron el precio de las prendas y consideraron que se trata de un costo elevado.

En esta oportunidad, Sofía Petro vistió un conjunto de encaje de la marca colombiana Especia, compuesto por una blusa de manga larga y una falda larga confeccionadas en el mismo tejido.

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La blusa tiene un precio regular de 369.900 pesos, aunque actualmente se encuentra en promoción por 295.920 pesos. La falda, por su parte, tiene un valor de 629.900 pesos, por lo que el conjunto completo supera los 925.000 pesos tomando el precio con descuento de la blusa. Sin descuento, el set está en 999.800 pesos.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, las imágenes de Sofía Petro comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios debatieron sobre el costo del atuendo.

Un país donde quepamos todos 💜🫰 pic.twitter.com/5M4Zzd0mZ8 — Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) June 21, 2026

Algunos consideraron que el valor de las prendas resulta elevado, especialmente tratándose de una figura cercana al presidente de la República. Otros, en cambio, defendieron su elección y resaltaron que se trata de ropa diseñada y confeccionada por una empresa colombiana, lo que representa un respaldo a la industria nacional de la moda.

Lo cierto es que no es la primera vez que la vestimenta de Sofía Petro se convierte en tema de conversación. Durante los últimos años, cada una de sus apariciones públicas ha despertado interés entre quienes siguen las tendencias de moda y entre quienes analizan el estilo de las figuras cercanas al poder.

Sus elecciones de vestuario suelen combinar prendas contemporáneas con propuestas de diseñadores y marcas nacionales, lo que ha hecho que muchas de ellas se agoten rápidamente o generen un aumento en el interés por las firmas que las producen.

Precisamente, Especia es una marca colombiana reconocida por trabajar con textiles artesanales y diseños inspirados en la naturaleza, características que también fueron destacadas por varios usuarios que elogiaron el conjunto utilizado por Sofía Petro durante la jornada electoral.

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Mientras unos siguen criticando el precio de las prendas y consideran que el costo no está al alcance de la mayoría de los colombianos, otros aseguran que Sofía Petro ha logrado consolidar un estilo propio que siempre termina dando de qué hablar.

Así, una vez más, la hija del presidente volvió a ocupar un lugar en la conversación pública, demostrando que cada una de sus apariciones genera tanto comentarios políticos como análisis sobre la moda que luce en los eventos más importantes del país.

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