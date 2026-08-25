Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A dos semanas del terremoto de magnitud 7,4 que impactó a Colombia el 10 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) compartió un nuevo panorama sobre la emergencia. De acuerdo con el informe más reciente del organismo, 331 personas han fallecido, 4.439 resultaron heridas y hay 240 personas desaparecidas. Esta situación se presenta mientras el país comienza una transición hacia la fase de reconstrucción tras el desastre.

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El sismo dejó secuelas en 494 municipios distribuidos en 16 departamentos. Según el balance oficial de la UNGRD, 361.353 personas fueron identificadas como damnificadas por el suceso, y 364 individuos fueron rescatados en las labores de emergencia. La magnitud de los estragos no solo se refleja en la cifra de víctimas, sino también en los daños materiales registrados durante estos días.

Uno de los impactos más fuertes se manifiesta en la infraestructura residencial. Según la UNGRD, 178.515 viviendas se reportaron averiadas y otras 31.613 quedaron completamente destruidas. Además, se contabilizan 5.884 edificaciones con afectaciones diversas y 603 edificaciones colapsadas. La emergencia también golpeó la infraestructura estratégica de múltiples comunidades, incluyendo 378 centros de salud, 3.758 instituciones educativas y 4.334 centros comunitarios.

Las vías terrestres y otras estructuras públicas sufrieron daños considerables. El reporte actualizado indica afectaciones en 440 tramos viales, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 74 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales, lo que evidencia la complejidad del proceso de recuperación que enfrenta el país.

Luego de dos semanas dedicadas principalmente a la gestión de la emergencia, el Gobierno Nacional anunció el inicio de una etapa enfocada en la reconstrucción. Durante una visita a Quibdó, capital del Chocó y una de las zonas más afectadas, el presidente Abelardo De La Espriella comunicó que el proceso de recuperación ya está en marcha. Se enviaron 4.480 toneladas de materiales para reparar viviendas, y comenzó el esquema de reconstrucción asistida, en el cual las familias colaboran con ingenieros y especialistas en la edificación de nuevas estructuras. Para las viviendas con daños menores, está prevista la entrega de materiales que permitan su recuperación, y en los casos más graves se construirá nuevamente la casa.

En respuesta a la emergencia habitacional, la empresa privada Grupo Argos incrementó su compromiso de viviendas de rápida edificación, aumentando la meta de 300 a 1.000 unidades, con hasta 600 de ellas destinadas específicamente a la región del Chocó.

Mientras la reconstrucción avanza, el gobierno estableció un apoyo económico temporal para las familias que perdieron totalmente su vivienda. A partir del 26 de agosto, los hogares en esta situación recibirán 875.452 pesos mensuales durante tres meses, sumando cerca de 2,6 millones de pesos para cada uno, según la información oficial.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el terremoto en Colombia, según la UNGRD?

De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto del 10 de agosto afectó a 361.353 personas, incluyendo 331 fallecidos, 4.439 heridos y 240 personas desaparecidas, además de miles de damnificados en 16 departamentos.

¿Qué es la reconstrucción asistida tras un desastre y cómo se implementa en Colombia?

La reconstrucción asistida es un sistema en el que las familias damnificadas participan directamente en la reparación o edificación de sus viviendas, contando con el apoyo técnico de ingenieros y otros profesionales. Según la UNGRD, en Colombia este modelo busca agilizar la restauración de hogares permitiendo que los afectados colaboren en las obras bajo supervisión especializada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.