Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Quibdó el inicio formal del plan de reconstrucción para las zonas afectadas por el terremoto en el departamento del Chocó. Este lunes comenzará la entrega de las primeras 480 toneladas de materiales, que serán utilizados en la etapa inicial de recuperación. El proceso contempla un modelo de "autorreparación y autorreconstrucción asistida", en el que se evaluará cada vivienda damnificada a fin de determinar si es apta para ser intervenida o si necesita una estructura completamente nueva, según lo informado por el Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

La evaluación de las condiciones de cada inmueble será la prioridad en las primeras acciones del plan. Con ello, las familias participantes podrán involucrarse directamente en las labores de reparación o reconstrucción de sus viviendas, siempre acompañadas bajo los lineamientos oficiales. Esta modalidad busca que las soluciones respondan a las realidades específicas de quienes se vieron afectados por el sismo registrado el 10 de octubre en la región.

En cuanto a la recuperación económica de los hogares, el presidente de la Espriella destacó que las familias que perdieron su vivienda o que no la pueden habitar recibirán un apoyo mensual de $875.452 durante tres meses. Está previsto que el primer desembolso se realice el 26 de agosto, sumando un total de $2.626.356 por núcleo familiar en el periodo establecido. El Gobierno aclaró que los recursos serán entregados directamente mediante un operador logístico o una entidad bancaria.

En el marco de esta estrategia integral, se presentó el ‘Fondo Milagro’. De acuerdo con el anuncio, este fondo reunirá alrededor de $30 billones provenientes tanto de recursos públicos como privados, y estará bajo la gerencia de Jaime Uribe. Su función será administrar, vigilar y coordinar la ejecución de las inversiones destinadas a la reconstrucción, haciendo especial énfasis en la transparencia, la eficacia y el control detallado del uso de cada peso invertido.

La participación del sector privado quedó ratificada con la organización de una cumbre empresarial, prevista para el 7 de septiembre en Quibdó. Según el Ejecutivo, allí se definirán nuevas acciones y se incorporarán recursos adicionales para fomentar la recuperación del Chocó. Este encuentro espera articular los esfuerzos en infraestructuras, ayudas económicas y aportes materiales bajo el esquema del ‘Fondo Milagro’.

Con estas acciones, y especialmente con el seguimiento riguroso a las intervenciones y la priorización de las necesidades detectadas en las zonas más afectadas, el Gobierno apuesta por una reconstrucción que combine rapidez, control y un alto nivel de transparencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo recibirán las familias del Chocó el apoyo económico anunciado por el Gobierno?

Según lo informado por el Gobierno desde Quibdó, el primer desembolso del apoyo económico, consistente en $875.452 mensuales por familia durante tres meses, está programado para el 26 de agosto. Esta ayuda se entregará directamente a los hogares afectados por medio de un operador logístico o una entidad bancaria, sumando un total de $2.626.356 por hogar durante el periodo estipulado.

¿Qué es el ‘Fondo Milagro’ y cómo funcionará en la reconstrucción del Chocó?

El ‘Fondo Milagro’ fue creado para administrar los recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Chocó. Bajo la coordinación de Jaime Uribe, este fondo manejará inversiones cercanas a $30 billones, con el objetivo de ejecutar y supervisar las obras, garantizando transparencia y eficacia en el uso de los fondos para responder efectivamente a la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.