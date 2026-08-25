El impacto devastador del terremoto del pasado 10 de agosto continúa cobrando factura en el tejido productivo del suroccidente colombiano. De acuerdo con los datos consolidados por la Línea de Afectación Empresarial —una iniciativa conjunta de la Cámara de Comercio de Cali (CCC) y Confecámaras—, el 93 % de las empresas del Valle del Cauca que respondieron la encuesta reportó graves afectaciones materiales y operativas derivadas de la emergencia. Del total de los registros nacionales, que superan las 28.000 unidades productivas afectadas, cerca de 9.300 corresponden a este departamento, concentrándose principalmente en Cali con un 34 %, seguida por Buenaventura y Roldanillo.

Sigue a PULZO en Discover

La crisis golpea con especial crudeza a los negocios de menor tamaño y a las estructuras comerciales en etapa temprana de consolidación. Según la herramienta de caracterización, habilitada para captar información incluso en zonas rurales sin conectividad, el 53 % de las micro y pequeñas empresas califica sus daños como graves o críticos, al punto que un 37 % de ellas se encuentra totalmente incapacitada para abrir sus puertas al público.

En Cali el panorama es aún más desalentador, pues el 63 % de los empresarios reporta daños severos y un 39 % carece de capacidad operativa. En términos sectoriales, el 76 % de los afectados se concentra en tres renglones económicos cardinales: el comercio con un 42 %, el sector de alojamiento, gastronomía y turismo con un 21 %, y las industrias manufactureras con un 13 %.

La parálisis temporal o definitiva de estos establecimientos pone en inminente peligro la estabilidad laboral de miles de familias, ya que el 74 % de las empresas afectadas reporta entre uno y veinte empleos en riesgo directo. Ante este escenario, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, destacó que la recolección de datos permitió decantar las exigencias reales del sector privado.

Lee También

Contrario a lo que se pensaría, los empresarios priorizan mecanismos de capitalización y recursos no reembolsables por encima del endeudamiento: cerca del 65 % solicita capital semilla o subsidios, un 29 % demanda alivios a sus obligaciones actuales y apenas un 12 % manifiesta necesidad de nuevos créditos bancarios.

Con estos insumos técnicos ya consolidados, los gremios y las autoridades locales buscan estructurar una hoja de ruta orientada a la reactivación productiva que combine el apoyo financiero con la reparación urgente de instalaciones, maquinaria e inventarios, renglón que copa el 41,8 % de las prioridades inmediatas.

Los hallazgos ya fueron presentados ante la bancada de congresistas del Valle del Cauca con el propósito de impulsar iniciativas legislativas enfocadas en beneficios tributarios, flexibilización crediticia y fuentes extraordinarias de financiación que eviten el colapso definitivo del aparato económico regional tras la tragedia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.