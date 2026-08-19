Así como se revelan detalles de figuras políticas en Colombia, ahora salen a flote detalles de movimientos fuertes en la economía a nivel nacional.

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El negocio estratégico entre el holding Grupo Argos y la cadena chilena Mallplaza marca un hito relevante. Esta operación fortalece la rentabilidad corporativa en el mercado actual.

La transacción contempla la transferencia de ocho centros comerciales Gran Plaza a Mallplaza por $1,2 billones. El movimiento optimiza el portafolio inmobiliario del grupo empresarial.

Las cifras operacionales del primer semestre respaldan la solidez del holding antioqueño. La organización registró ingresos operacionales por $5,5 billones durante la primera mitad del año.

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El Ebitda semestral alcanzó los $1,4 billones con un margen cercano a 26%. Estos datos financieros sirven como base para impulsar nuevas iniciativas corporativas.

La corporación acelera la ejecución del programa de transformación denominado ACE 1.0. Este plan estratégico abarca tres frentes principales para potenciar el desempeño global.

Los pilares incluyen la excelencia operacional, la consolidación de activos y la recompra de acciones. La meta busca disminuir la brecha de valor frente al mercado.

La desinversión inmobiliaria representa un avance fundamental dentro del esquema de transformación. La transacción con Mallplaza demuestra una gestión activa de la propiedad corporativa.

“La fecha de cierre de esta transacción, que se hace con Mallplaza, una compañía chilena listada, está estimada para el 30 de septiembre de este año”, afirmó Aristizábal.

El esquema de pago acordado ofrece condiciones claras para ambas organizaciones empresariales. La estructura financiera contempla desembolsos específicos para concretar el traspaso total.

“En esta fecha, ocurriría un pago mínimo de 50%, y Mallplaza puede financiar el otro 50% por 30 días a una tasa que ya tenemos pactada. Para Grupo Argos, representaría cerca de 260.000 millones de pesos en caja. Para nosotros, es muy importante haber monetizado estos activos tan cerca de su valor en libros”, añadió.

La monetización efectiva de estos espacios comerciales aporta liquidez directa al conglomerado. El capital ingresado fortalecerá la posición financiera para futuros proyectos.

A la par de estos movimientos inmobiliarios, el holding avanza en el sector de infraestructura. La empresa planea unificar sus plataformas en un solo gestor especializado.

“Vamos a tener un único gestor en el grupo empresarial que va a ser la evolución de Odinsa en Grupo Argos Asset Management, donde esperamos poner todas las verticales de infraestructura”, afirmó Calle.

El nuevo vehículo gestor incorporará diversos proyectos energéticos y viales estratégicos. La estructura busca optimizar los rendimientos de cada activo gestionado.

“Lo que va a hacer a futuro Grupo Argos Asset Management es tener, dentro de su universo de actuación, la vertical de infraestructura también en energía, pero este es un proceso absolutamente abierto y competitivo que busca maximizar el valor de sus activos”, indicó.

El vehículo gestor recibirá un Ebitda consolidado de $39.000 millones. Su portafolio incluye obras clave en logística y conectividad vial nacional.

La iniciativa comprende el nuevo aeropuerto de Cartagena y proyectos viales regionales. Destacan las obras Conexión Centro y la Perimetral de la Sabana.

“Vemos una oportunidad para movilizar capital privado hacia infraestructura esencial, ampliar capacidad y mejorar la conectividad del país sin presionar las finanzas públicas”, afirmó Aristizábal.

Paralelamente, Celsia ejecutará un plan de desapalancamiento dentro del programa ACE. La filial energética busca reducir sus pasivos mediante desinversiones seleccionadas.

“Celsia tiene un compromiso de desapalancamiento con el mercado de al menos $1 billón en este 2026 y, por lo tanto, está explorando la desinversión de algunos activos, incluidas las plataformas C2 y Caoba”, afirmó Calle.

“Eso es un proceso totalmente abierto donde se busca maximizar el valor de esas desinversiones para beneficio de todos los accionistas”, indicó.

El presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, invitó al empresariado y a la ciudadanía a seguir donando para la reconstrucción de viviendas en los territorios afectados por el sismo.

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