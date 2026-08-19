La salida de la Casa de Nariño no solo ha estado marcada por complejos debates políticos e institucionales para el exmandatario Gustavo Petro, sino también por giros inesperados y sumamente comentados en su ámbito más íntimo y personal. Los detalles más recientes sobre la cotidianidad del ex jefe de Estado salieron a la luz pública luego de que el reconocido periodista Felipe Zuleta revelara en los micrófonos de Blu Radio una serie de pormenores inéditos que desataron todo tipo de reacciones en los pasillos de la política nacional y las redes sociales, evidenciando un momento de profunda turbulencia sentimental y logística para el líder político tras entregar el poder el pasado 7 de agosto.

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De acuerdo con la información entregada por el analista en su espacio radial, los planes iniciales del exmandatario tras abandonar el alto cargo contemplaban su traslado inmediato fuera del país para radicarse en tierras mexicanas en compañía de su pareja de entonces, Vanessa Cortés, con quien había compartido diversos desplazamientos públicos y privados, incluyendo recordados viajes a Panamá que habían acaparado la atención de la opinión pública. Sin embargo, el panorama dio un giro drástico e inesperado cuando dichos proyectos de mudanza internacional se desvanecieron por completo debido a un quiebre sentimental repentino que dejó al exlíder político afrontando una situación sumamente complicada.

El aspecto más comentado y delicado del relato periodístico apuntó directamente a las circunstancias en las que se produjo la ruptura, señalando que el exmandatario “no se enteró de la mejor manera posible” sobre el giro inesperado que había tomado su relación sentimental. Según los datos revelados al aire por el comunicador, el fin del noviazgo se precipitó de forma sorpresiva cuando el líder político llegó a su residencia y se encontró con un escenario imprevisto que modificó de tajo sus expectativas personales, marcando el cierre abrupto de su vínculo con Cortés justo en la jornada histórica en la que concluía su mandato presidencial. Esta delicada revelación dejó al expresidente sumido en una profunda tusa y con la necesidad de replantear por completo su horizonte inmediato.

A este complejo panorama sentimental se sumó de manera simultánea una crisis habitacional y patrimonial de proporciones considerables. Ante la imposibilidad de retornar a la tradicional casa familiar ubicada en el municipio de Chía, cuyo registro patrimonial quedó formalmente bajo la titularidad exclusiva de Verónica Alcocer tras los acuerdos de su separación —los cuales también contemplaron compromisos económicos como la manutención de su hija Antonella y el porcentaje correspondiente a la pensión—, el exmandatario se vio en la apremiante necesidad de buscar un refugio provisional de manera urgente. Al carecer de un inmueble propio disponible para habitar de inmediato en medio de la contingencia, el ex jefe de Estado debió recurrir a la solidaridad de su círculo más cercano de copartidarios y amigos incondicionales.

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Fue de este modo como el expresidente terminó alojado de manera provisional y en calidad de huésped temporal en la residencia del excongresista y actual funcionario del Gobierno, Gustavo Bolívar, quien le abrió las puertas de su hogar mientras el líder político intenta reordenar su vida privada y encontrar una solución definitiva a su situación de vivienda. Los pormenores de esta mudanza improvisada y los detalles del difícil momento personal que atraviesa el exmandatario continúan generando un intenso debate y convirtiéndose en el tema de conversación obligatorio en los círculos de opinión del país, demostrando que los cambios tras dejar el poder trascienden con creces la esfera puramente institucional y familiar, redefiniendo por completo el rumbo inmediato de una de las figuras más influyentes de la historia política nacional reciente.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.