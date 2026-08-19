La separación de bienes entre el expresidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer dejó varios acuerdos sobre sus obligaciones económicas y propiedades, de acuerdo con lo revelado por el periodista Felipe Zuleta en Blu Radio. Entre los puntos mencionados está la vivienda que quedó a nombre de Alcocer en el sector de Chía, Cundinamarca.

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Según Zuleta, en el proceso de separación Petro habría quedado con la manutención de Antonella, mientras que Alcocer recibió el 10 % de la pensión del exmandatario. Además, la casa ubicada en el conjunto Santana, en Chía, quedó registrada a nombre de la exesposa de Petro.

(Vea también: Una pareja, un exsenador y los nombramientos que Petro hizo faltando dos días para dejar su cargo)

“El expresidente está arrimado en la casa de Gustavo Bolívar. La exnovia lo dejó el 7 de agosto, llegó a su casa donde la señora mencionada y se encontró una sorpresa, póngame el santo cachón a ver si la vaina funciona”, relató.

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El dato sobre la vivienda tomó relevancia por la situación personal que, según el periodista, atraviesa actualmente el expresidente. Zuleta aseguró que Petro no habría podido trasladarse a esa casa debido a que, tras la separación, el inmueble quedó en el registro a nombre de Alcocer.

De acuerdo con la versión entregada en Blu Radio, Petro tampoco continuaría viviendo en la casa de Vanessa Cortés, quien habría sido su pareja después de la separación de Alcocer. Zuleta afirmó que esa vivienda no pertenece al exmandatario y que Cortés habría decidido terminar la relación.

El periodista también aseguró que Petro había contemplado la posibilidad de trasladarse a México junto con Cortés, pero ese plan no se concretó. Según su relato, la relación habría terminado el 7 de agosto y el expresidente estaría pasando por un momento personal complicado.

“No se ha ido porque inicialmente tenía pensado irse a vivir a México con su pareja en ese momento que él mismo ha presentado y con la que ha paseado en Panamá, Vanessa Cortés. Ahora resulta que el expresidente decidió no ir a México y la señora Vanessa decidió no seguir con el expresidente”, aseguró.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.