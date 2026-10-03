Por: El Espectador

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El viernes 2 de octubre, las ciudades capitales de Colombia se reunieron con el Ministerio de Salud para abordar la situación del sistema sanitario en sus respectivos territorios. El encuentro, de acuerdo con información citada por El Espectador, se centró en un cuestionario enviado a los secretarios y secretarias de Salud de 31 ciudades, con el objetivo de detallar cómo están actualmente el aseguramiento, la prestación de servicios, la salud pública y la capacidad institucional de cada municipio. Además, se buscaba identificar los desafíos más apremiantes para garantizar que el derecho fundamental a la salud realmente se cumpla en la práctica.

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El resultado reveló un panorama complejo: 27 de las 31 ciudades reportaron un aumento significativo en las barreras de acceso a los servicios de salud durante el último año, sin que ninguna identificara alguna mejora reciente. Las dificultades más graves afectan la obtención de medicamentos, una deficiencia reportada en 24 de las ciudades evaluadas, mientras que la dificultad para conseguir consultas especializadas se señaló en 21 ciudades, evidencia de un sistema que todavía no responde plenamente a las necesidades de los ciudadanos.

Otro aspecto que pone en alerta al sistema es la presión financiera sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según el informe citado, de las 197 EPS que funcionan en estas ciudades, 87 están bajo medidas como vigilancia especial, intervención o procesos de liquidación. En regiones como la Amazonía y Orinoquía, incluso la única EPS disponible en algunos municipios permanece bajo medida especial, lo que amplía la vulnerabilidad de la atención médica en zonas apartadas.

Las consecuencias de este contexto ya no se quedan en lo administrativo. Treinta ciudades señalaron que la interrupción de tratamientos en curso constituye un riesgo clínico tangible, 26 reconocieron la progresión de enfermedades por falta de atención oportuna y 18 mencionaron el aumento de la mortalidad evitable en sus territorios.

En Bogotá, de acuerdo con el informe 'Línea Base 2026 sobre el Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales’, el secretario de Salud Gerson Bermont destacó la necesidad de mejorar tanto la infraestructura como el recurso humano en la red pública, pero también hizo énfasis en reactivar el trabajo territorial, escuchando a la ciudadanía y articulando esfuerzos entre todos los actores.

Finalmente, las principales prioridades acordadas fueron: fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades locales, mejorar el acceso a los servicios sanitarios, asegurar el flujo efectivo de recursos y avanzar en la eliminación de barreras para el acceso a medicamentos. Según Asocapitales, el desafío es sostener la interlocución y avanzar hacia soluciones concertadas entre el Gobierno nacional y las ciudades, buscando verdaderas transformaciones para los ciudadanos.

¿Cuáles son las principales barreras de acceso a la salud que enfrentan las ciudades capitales?

Según el cuestionario aplicado por el Ministerio de Salud y citado por El Espectador, la principal barrera de acceso identificada fue la dificultad para obtener medicamentos, señalada en 24 de las 31 ciudades evaluadas. Además, 21 ciudades reportaron problemas para el acceso a consultas especializadas, reflejando un escenario en el cual el acceso efectivo a los servicios sigue siendo uno de los mayores retos del sistema de salud.

¿Qué medidas acordaron las ciudades y el Ministerio de Salud para mejorar la situación del sistema de salud?

Las ciudades capitales y el Ministerio de Salud concluyeron la reunión acordando priorizar cuatro acciones principales: fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades territoriales, mejorar el acceso a servicios de salud, garantizar el flujo oportuno de recursos hacia la red prestadora y avanzar en la eliminación de barreras en el acceso a medicamentos. Estas medidas buscan articular los esfuerzos entre todos los actores y responder de manera más eficaz a las necesidades de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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