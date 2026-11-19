Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En la Cámara de Representantes avanza un proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana mediante la creación de organismos comunitarios denominados "frentes de seguridad y convivencia ciudadana". Según lo descrito por El Espectador, la iniciativa es liderada por el representante Óscar Villamizar, del partido Centro Democrático, y pretende otorgar personería jurídica a estos grupos civiles, permitiéndoles actuar en la prevención y apoyo informativo para enfrentar retos de seguridad barrial y municipal.

Sigue a PULZO en Discover

El avance más reciente de la propuesta fue la aprobación en el primer debate en la comisión segunda de la Cámara. El texto establece que los frentes de seguridad estarían bajo la coordinación y supervisión de la Policía Nacional, pero aclara que quienes integren estas organizaciones no establecerán ninguna relación contractual ni laboral con el Estado. De acuerdo con lo estipulado, la participación en estos colectivos será voluntaria y gratuita, requiriéndose como condiciones básicas que los miembros no tengan antecedentes penales ni sanciones correctivas impuestas por la Policía Nacional. Asimismo, se precisa que cada organización debe estar conformada por al menos cinco personas, siendo todos colombianos mayores de edad.

En cuanto a su sostenimiento económico, el proyecto contempla la utilización de los fondos de seguridad y convivencia ciudadana Fonsecon y los fondos de vigilancia y seguridad Fonset, al igual que recursos provenientes de entidades privadas. El texto permite que, cuando exista una relación contractual para funciones ligadas a la seguridad, estas organizaciones puedan contratar con administraciones locales, regionales o departamentales, siempre que cumplan con los requisitos legales.

Por su parte, Juan Pablo Agudelo, exconcejal de Acacías (Meta), formuló una propuesta complementaria para incluir a las zonas rurales dentro del alcance de la ley y sugirió brindar beneficios fiscales a los comerciantes que aporten a estos grupos. Aunque estas ideas aún no han sido incorporadas en el articulado, muestran el interés de que la iniciativa sea incluyente y genere incentivos para la colaboración de diversos sectores.

El enfoque de estos frentes, según las declaraciones recogidas por El Espectador, no es armar a la ciudadanía ni promover la justicia por mano propia, sino fortalecer las redes informativas y la tecnología como cámaras, alarmas comunitarias y sistemas de pánico. El destino de las inversiones estatales estaría dirigido principalmente a la adquisición y mantenimiento de estos dispositivos, mejorando así los mecanismos de respuesta y monitoreo desde los Centros de Monitoreo y Control (CMC).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionarán los frentes de seguridad y convivencia ciudadana según el proyecto de ley?

De acuerdo con El Espectador, los frentes de seguridad y convivencia ciudadana operarían bajo la coordinación de la Policía Nacional, sin establecer vínculos laborales con el Estado. Estos grupos deberán estar conformados por ciudadanos mayores de edad, sin antecedentes penales y con mínimo cinco integrantes, actuando principalmente de manera informativa y mediante el uso de tecnología para prevenir delitos y mejorar la seguridad local.

¿Qué recursos y financiación utilizarán los frentes de seguridad y convivencia ciudadana?

El proyecto legislativo establece que los fondos Fonsecon y Fonset serán la fuente principal de recursos para estas organizaciones, permitiendo además la financiación por parte de entidades privadas y la posibilidad de contratar con entidades públicas para actividades estrictamente relacionadas con sus funciones de seguridad y convivencia ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.