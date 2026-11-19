Por: El Espectador

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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió abrir una investigación formal contra el juez encargado del proceso judicial de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de "Primo Gay". Esta medida surge luego de que se presentaran dudas sobre una posible extralimitación de funciones por parte del funcionario durante la audiencia de legalización de captura. El anuncio, divulgado en un comunicado emitido el 18 de noviembre de 2026, establece que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia será la responsable de adelantar la indagación correspondiente.

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El caso adquirió relevancia debido a que el juez realizó fuertes señalamientos respecto a las intervenciones públicas del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información contenida en el comunicado, el juez calificó a Uñates López de "miserable, asesino despreciable", además de ordenar el envío de copias sobre la actuación del mandatario ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Su argumento se centró en lo que consideró expresiones "totalmente despectivas" por parte del presidente en contra de los detenidos, lo que, en palabras del juez, vulneraba la dignidad humana de estos ciudadanos.

La actuación del funcionario judicial incluyó, incluso, la posibilidad de declarar ilegales las capturas de alias "Primo Gay" y Henry Sneyder Herrón Serna, debido a la exposición mediática de los capturados y el careo impulsado por el mandatario. Sin embargo, según Caracol Radio, finalmente las detenciones fueron validadas y el proceso continuó hacia las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento.

Las autoridades enviaron a prisión a Uñates López y Herrón Serna, mientras el proceso judicial sigue su curso. Uñates López enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, así como uso de uniformes e insignias de fuerzas militares y actos terroristas, además de sus presuntos vínculos directos con las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en Antioquia.

Según la Fiscalía, Uñates López habría ingresado desde joven a las disidencias de las Farc, escalando posiciones hasta coordinar el accionar armado de la estructura 36, bajo el mando de alias "Calarcá", con influencia en varios municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue investigado el juez del caso de alias "Primo Gay"?

El juez fue investigado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debido a presuntas extralimitaciones de sus funciones durante la audiencia de legalización de captura. Según los documentos oficiales, sus pronunciamentos sobre la actuación del presidente y las valoraciones sobre la dignidad de los capturados, así como la compulsa de copias sobre el mandatario, motivaron la apertura de la indagación para establecer si sus acciones excedieron los límites judiciales.

¿Qué delitos se le imputan a Néider Yesid Uñates López, alias "Primo Gay"?

Néider Yesid Uñates López enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, utilización ilegal de uniformes e insignias, y se le acusa de actos de terrorismo en Antioquia, según datos de la Fiscalía.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.