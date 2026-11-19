Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) invita a la ciudadanía al cierre de “Bogotá 2038: Futuros Compartidos”, una estrategia enfocada en incorporar la cultura, la creatividad y la sensibilidad en la planeación urbana. Según información oficial de la SCRD, el evento será el 20 de noviembre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero y marcará el fin de un proceso colaborativo de varios meses. Esta iniciativa, liderada por la Escuela de Futuros de la SCRD, contó con la participación de la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la estrategia ‘Bogotá Futuro’, con el objetivo de responder a los desafíos culturales que enfrentará la ciudad en los próximos 12 años.

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El proceso surge de la integración entre los diagnósticos sectoriales de la Secretaría Distrital de Planeación y las perspectivas del Plan de Cultura de Bogotá 2038, que plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la ciudad en términos de derechos culturales. Dentro de los retos identificados destaca el cambio demográfico, pues entre 2014 y 2025 la tasa de natalidad por cada 1.000 habitantes disminuyó en 51 %, además de que se prevé un decrecimiento poblacional desde 2027. Estas transformaciones abren la reflexión sobre el rol de la cultura en la adaptación de las ofertas públicas, los espacios y las dinámicas de participación ciudadana.

La estrategia se implementó en tres territorios icónicos por sus condiciones ambientales y patrimoniales: el humedal La Vaca en Kennedy, recuperado mediante procesos comunitarios liderados por mujeres; el paseo Entre Humedales en Fontibón, resultado de esfuerzos de conservación; y ZIBO Lab en la zona industrial de Puente Aranda, un espacio patrimonial de innovación cultural. En esta etapa participaron cinco universidades y entidades aliadas, sumando a más de 120 estudiantes y docentes en 15 sesiones de laboratorios de cocreación, donde se exploraron soluciones enfocadas en el cuidado ambiental, el espacio público, los derechos culturales y la convivencia con la naturaleza.

El cierre del proyecto contempla una muestra interactiva en la que se exhibirán instalaciones audiovisuales, maquetas y propuestas para repensar los espacios públicos y fortalecer el vínculo de la ciudad con su entorno natural y social. El agua y los “guardianes del futuro” –personajes que narran los desafíos del proceso– serán ejes centrales. Esta muestra invita a imaginar una Bogotá que valora la naturaleza, reconoce la diversidad comunitaria y prioriza la sostenibilidad y la cultura como base del desarrollo urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es “Bogotá 2038: Futuros Compartidos” y cuál es su objetivo?

“Bogotá 2038: Futuros Compartidos” es una estrategia liderada por la SCRD, en alianza con otras entidades distritales, que busca incorporar la cultura, la creatividad y la sensibilidad en la planeación urbana, reconocida como un proceso colectivo. Su meta principal es explorar cómo responder a los desafíos culturales y sociales para imaginar y construir la ciudad que se quiere habitar en 2038.

¿Cuáles fueron los territorios seleccionados para los laboratorios culturales de Bogotá 2038?

De acuerdo con la información proporcionada por la SCRD, los territorios escogidos para desarrollar los laboratorios fueron el humedal La Vaca en Kennedy, el paseo Entre Humedales en Fontibón y ZIBO Lab en la zona industrial de Puente Aranda, seleccionados debido a su valor ecológico, patrimonial y comunitario en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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