Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para acoger nuevamente ‘Salsa al Parque’, un evento musical de gran relevancia en la capital, que este año trae una novedad: la apertura de espacios para la economía popular. En este contexto, el Instituto para la Economía Social (IPES) anunció una convocatoria pública para que 40 vendedores informales de la localidad de Teusaquillo participen en la feria temporal que se realizará durante el festival, de acuerdo con información publicada por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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La iniciativa tiene como objetivo ofrecer a estos vendedores oportunidades de ingresos en un entorno organizado, aprovechando uno de los eventos gratuitos más significativos que cierra el calendario de festivales de Bogotá. Así, se impulsa la formalización y el uso adecuado del espacio público, permitiendo que actividades como la venta de alimentos preparados, productos de confitería y prendas alusivas a conciertos se desarrollen bajo estándares definidos por el IPES.

Según lo informado, para participar es indispensable ser vendedor informal de Teusaquillo y tener la documentación al día: el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) y el HEMI. También se requiere estar inscrito en la plataforma de ferias del IPES, presentar copia del documento de identidad o del Permiso por Protección Temporal (PPT), copia de un recibo de servicio público y no contar con otra alternativa comercial ofrecida por el IPES. Además, los aspirantes deben autorizar el registro fotográfico del equipo utilizado para su actividad comercial.

Quienes tengan interés en sumarse deben acercarse a los gestores territoriales del IPES en las jornadas dispuestas en Teusaquillo o contactar a través del correo oficial proporcionado por la entidad. Es relevante aclarar que el proceso de inscripción y participación es gratuito, aunque los seleccionados deberán cubrir sus propios gastos y mantenerse fieles a las condiciones fijadas para el uso del espacio.

Este no es el primer esfuerzo de este tipo. La convocatoria representa la tercera feria temporal organizada por el IPES en festivales musicales, siguiendo las experiencias previas de Vallenato al Parque y Rock al Parque, donde participaron 53 vendedores informales, como mencionan fuentes oficiales de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. De esta manera, Bogotá refuerza su apuesta por la inclusión de la economía popular en contextos culturales y recreativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los vendedores informales de Teusaquillo participar en la feria de Salsa al Parque?

Para participar, los vendedores informales deben ser residentes de la localidad de Teusaquillo y cumplir con los requisitos exigidos por el Instituto para la Economía Social (IPES), como contar con el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) y el HEMI vigentes, inscribirse en la plataforma de ferias del IPES, y presentar los documentos solicitados. La información específica puede obtenerse contactando directamente a los gestores territoriales o mediante el correo electrónico oficial del IPES.

¿Cuáles son los requisitos para que un vendedor informal acceda a las ferias temporales del IPES?

Los requisitos, de acuerdo con el IPES, incluyen ser vendedor informal de Teusaquillo, tener actualizados el RIVI y el HEMI, estar inscrito en la plataforma de ferias, suministrar copia del documento de identidad o del Permiso por Protección Temporal (PPT), un recibo de servicio público, no tener otra alternativa comercial del IPES y permitir el registro fotográfico del equipo usado en sus labores comerciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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