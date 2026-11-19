Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se consolida como un epicentro de la música clásica con la celebración de la primera edición del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá en 2025. Según información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, este certamen logró convocar a 122 violinistas provenientes de 30 países, de los cuales 20 representantes de 10 nacionalidades diferentes fueron seleccionados para competir en la capital colombiana. El concurso, respaldado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Asociación Nacional de las Artes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, significó el nacimiento de una plataforma internacional dedicada a promover jóvenes talentos del violín.

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Entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, estos jóvenes músicos, todos menores de 30 años, se enfrentaron a una exigente evaluación ante un jurado presidido por la reconocida maestra canadiense Lucie Robert, e integrado por figuras de países como Austria, España, Singapur y Venezuela. La gran final, disputada en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, consagró al violinista chino Ruifeng Lin como ganador, obteniendo un premio de 30.000 dólares. En segundo lugar se ubicó la rusa Maria Lundina, con una recompensa de 20.000 dólares, y el tercer puesto fue para la italiana Lucilla Mariotti, quien recibió 10.000 dólares. Vale la pena destacar a Iván Orlín, galardonado con el premio especial por su notable interpretación de una obra compuesta por la colombiana Carolina Noguera.

Como parte de los reconocimientos, los ganadores Lin, Lundina y Orlín regresarán a Bogotá en noviembre de 2026 para protagonizar tres conciertos en escenarios emblemáticos: dos funciones en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y una en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El repertorio incluirá obras de compositores destacados como Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov y Henryk Wieniawski, además de un viaje musical que entrelaza las culturas de China y Colombia. La entrada a estos eventos será mediante compra de boletería.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la segunda edición del concurso ya tiene fechas: del 11 al 20 de junio de 2027. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de noviembre para violinistas de todo el mundo menores de 29 años. Para más detalles, se puede consultar la página oficial del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los conciertos y músicos destacados del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá?

Los conciertos destacados fruto del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá estarán a cargo de los ganadores Ruifeng Lin (China), Maria Lundina (Rusia) e Iván Orlín (Colombia). Estos músicos se presentarán en noviembre de 2026, tocando obras icónicas de Tchaikovsky, Wieniawski y Rachmaninov, y ofreciendo fusiones musicales entre lo chino y lo colombiano en escenarios importantes de la ciudad como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio Fabio Lozano.

¿Cómo funciona la convocatoria del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria para la segunda edición del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá está dirigida a violinistas de todo el mundo que sean menores de 29 años. El periodo de inscripción está abierto hasta el 15 de noviembre y la competencia tendrá lugar del 11 al 20 de junio de 2027, con selectos premios e instancias para la proyección internacional de los participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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