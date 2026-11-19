Nuevos detalles sobre la salida de Colombia de Zulma Guzmán Castro se conocieron en medio de la investigación por el envenenamiento con talio de varias menores de edad en Bogotá. Dos documentos oficiales, recopilados por investigadores de la Sijín de la Policía, contienen una diferencia que llamó la atención de las autoridades: registran números de pasaporte distintos a nombre de la mujer.

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La información fue revelada en exclusiva por Noticias RCN, que tuvo acceso a los documentos expedidos por Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La inconsistencia podría aportar nuevos elementos para establecer cómo Guzmán abandonó el territorio colombiano y qué documentos utilizó durante su desplazamiento.

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El primer documento fue expedido por Migración Colombia el 11 de noviembre de 2025 y remitido a una investigadora de la Policía. En este se certifica el último movimiento migratorio registrado a nombre de Zulma Guzmán Castro.

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Según el contenido del informe, luego de consultar el Sistema de Información Misional, la entidad encontró que la mujer realizó su último movimiento migratorio con un pasaporte cuyo número termina en 85.

Este registro corresponde a un desplazamiento efectuado siete meses después del envenenamiento con frambuesas contaminadas con talio, un caso que conmocionó a Bogotá y que dejó víctimas menores de edad.

Sin embargo, la información presenta una diferencia frente a otro documento oficial. El 12 de noviembre de 2025, la Cancillería entregó a la Policía un registro del pasaporte asociado a Guzmán. En esta ocasión, el número que aparece en el documento termina en 56, y no en 85, como figura en el reporte de Migración Colombia. La diferencia entre los dos registros es ahora uno de los elementos que revisan los investigadores.

¿Zulma Guzmán habría utilizado un pasaporte diferente para salir del país?

La discrepancia abrió varios interrogantes sobre los documentos que habría utilizado Guzmán después de los hechos que son materia de investigación.

Las autoridades buscan establecer si se trata de un error en alguno de los registros, una inconsistencia administrativa o una situación relacionada con el uso de documentos diferentes. Por ahora, la información conocida no permite concluir que alguno de los pasaportes sea falso.

Este hallazgo se suma a otras líneas de investigación sobre los movimientos de la mujer después del envenenamiento. En reportes anteriores, Noticias RCN había revelado información sobre sus desplazamientos internacionales y las actuaciones adelantadas por las autoridades para ubicarla.

El caso se remonta a abril de 2025, cuando varias menores de edad resultaron intoxicadas después de consumir frambuesas contaminadas con talio que llegaron a una vivienda en Bogotá.

La investigación de la Fiscalía se centró en Zulma Guzmán, señalada como presunta responsable de coordinar el envío de los alimentos contaminados. Dos niñas murieron tras consumirlos, mientras las autoridades continuaron recopilando pruebas para establecer las circunstancias del crimen y posibles hechos relacionados.

(Vea también: Zulma Guzmán, enlodada en envenenamiento de 2 menores en Bogotá, tuvo delicada demanda en 2023)

Desde entonces, las pesquisas han incluido la revisión de movimientos migratorios, documentos, registros de envíos y otros elementos que podrían ayudar a reconstruir el presunto modus operandi.

La diferencia entre los números de pasaporte representa ahora una nueva pista que los investigadores deberán examinar para determinar cómo se produjo la salida de Guzmán de Colombia y si existió alguna maniobra para dificultar su ubicación.

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